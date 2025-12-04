Chocan moto y bicicleta: tres lesionados

Los ocupantes de la motocicleta no respetaron el alto y fueron chocados por una camioneta que los proyectó contra un ciclista por lo que resultaron heridos

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Tres personas resultaron lesionadas en un choque múltiple registrado en el cruce de las calles Fidel Velázquez y Alberto Carrera Torres.

Dos de los heridos viajaban en una motocicleta y, debido a la gravedad de sus lesiones, fueron trasladados a un hospital.

El tercero, un ciclista, fue valorado en el sitio sin necesidad de ser hospitalizado.

El accidente ocurrió cuando dos jóvenes, de entre 18 y 20 años, circulaban en motocicleta en dirección de oriente a poniente por la calle Alberto Carrera Torres.

Al llegar al cruce con Fidel Velázquez, intentaron avanzar mientras el semáforo cambiaba a rojo, pero no lograron cruzar a tiempo.

En ese momento, fueron impactados por una camioneta Chevrolet S-10 que, transitando de norte a sur por Fidel Velázquez, tenía la preferencia de paso y continuó su marcha tras una breve detención.

Tras el impacto, los jóvenes fueron lanzados contra un ciclista que también se encontraba detenido en el cruce, esperando para pasar.

Autoridades acudieron al lugar para recabar información, mientras familiares de los motociclistas dialogaron con las partes involucradas.

El conductor de la camioneta y el ciclista se retiraron del sitio, este último sin presentar reclamo alguno.

Por: Alfredo Peña

Fotos: Héctor Perales

EXPRESO-LA RAZON