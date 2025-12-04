Detienen a presunto responsable de la muerte de hombre de 70 años; lo atropelló el miércoles en el Libramiento Emilio Portes Gil

El incidente ocurrió el miércoles en el libramiento Emilio Portes Gil, entre las avenidas Democracia y Juárez.

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Agentes de la dirección de Tránsito Estatal detuvieron a un automovilista tras encontrarlo conduciendo un vehículo con severos daños, el cual coincidía con la descripción del coche que minutos antes había atropellado y causado la muerte a una persona de la tercera edad.

De acuerdo con información recopilada, el aseguramiento de la unidad y la detención del sospechoso ocurrieron en el kilómetro 153 de la carretera Victoria-Jaumave.

Se trata de un automóvil Nissan Versa, color gris, modelo 2018, con placas de circulación del estado de Tamaulipas.

La unidad fue detectada por un grupo de elementos estatales que se habían desplegado en busca de un vehículo reportado como presunto responsable de atropellar a un hombre de 70 años.

El incidente ocurrió el miércoles en el libramiento Emilio Portes Gil, entre las avenidas Democracia y Juárez.

Al observar que el automóvil presentaba daños en la parte frontal y en el parabrisas, los agentes le marcaron el alto al conductor.

Dada la cantidad de indicios que lo señalaban como el posible responsable del atropello, procedieron a su detención y lo trasladaron ante las autoridades correspondientes para que se determinen sus responsabilidades.

El fatal atropello, en el que perdió la vida un adulto mayor, ocurrió el miércoles cuando la víctima aparentemente se dirigía a su centro de trabajo e intentó cruzar los carriles del libramiento que llevan la dirección sur-norte.

Aunque los cuerpos de emergencia acudieron al lugar, nada pudieron hacer debido a las múltiples fracturas que el hombre sufrió.

Por Alfredo Peña