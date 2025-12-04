Encabeza Armando Martínez jornada de preservación de playa Dunas Doradas

Durante el arranque, el presidente municipal destacó la importancia de mantener acciones permanentes en favor del medio ambiente y anunció que estas jornadas se realizarán una vez al mes.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, dio inicio a la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas con una amplia jornada de limpieza en la playa Dunas Doradas, actividad que reunió a ciudadanía, voluntarios y autoridades municipales.

Durante el arranque, el presidente municipal destacó la importancia de mantener acciones permanentes en favor del medio ambiente y anunció que estas jornadas se realizarán una vez al mes.

“Nos fijamos la meta de realizar estas jornadas una vez al mes, convencidos de que, trabajando de forma constante y organizada, podremos cumplir los objetivos antes de lo planeado”, señaló el alcalde.

Martínez Manríquez subrayó que la participación conjunta de la comunidad y las instituciones es clave para proteger los ecosistemas locales, reducir la contaminación y preservar las playas como un motivo de orgullo para Altamira y para todo México.

“Sigamos avanzando juntos hacia un entorno más limpio y sostenible para las futuras generaciones”, agregó.

Con estas actividades, el Ayuntamiento de Altamira refuerza su compromiso con la preservación ambiental y promueve una cultura de responsabilidad compartida para garantizar playas limpias y seguras.

Por. Óscar Figueroa