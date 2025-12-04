Estos estados tendrán un caluroso fin de semana

En 11 estados se espera calor extremo con temperaturas de hasta 40 grados centígrados, mientras que en 17 el termómetro llegará a los 35 grados.

MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante el fin de semana, el frente frío número 18 se extenderá con características de estacionario sobre el norte y noreste del país, ocasionando descensos en las temperaturas. Sin embargo, en 11 estados se espera calor extremo con temperaturas de hasta 40 grados centígrados.

Además, de acuerdo con las previsiones meteorológicas, en 17 estados el termómetro llegará a los 35 grados centígrados entre el viernes 5 y el domingo 7 de diciembre.

Este es el pronóstico temperaturas máximas del SMN para el fin de semana:

Viernes 5 de diciembre

De 35 a 40 grados centígrados : Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo) y Campeche.

: Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo) y Campeche. De 30 a 35 grados centígrados: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Sábado 6 de diciembre

De 35 a 40 grados centígrados : Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Campeche y Yucatán.

: Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Campeche y Yucatán. De 30 a 35 grados centígrados: Sinaloa (sur), Nayarit, Colima, Michoacán, Tabasco y Quintana Roo.

Domingo 7 de diciembre

De 35 a 40 grados centígrados : Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De 30 a 35 grados centígrados: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla (suroeste), Morelos y Tabasco.

Persistirá el frío en el noroeste

De acuerdo con el SMN, el sábado 6 de diciembre, el frente frío número 18 se extenderá como estacionario sobre el oriente del país, mientras que la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera continuará sobre el noroeste y el río atmosférico persistirá desde el occidente hasta el noreste, lo que ocasionará ambiente frío a muy frío, chubascos y lluvias puntuales fuertes en esas regiones.

Por su parte, un canal de baja presión en el sureste de México y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, sur y sureste del territorio mexicano.

Masa de aire polar reforzará al frente frío 18

El domingo 7 de diciembre, el frente frío número 18 será reforzado por una masa de aire polar proveniente del norte de Estados Unidos y se extenderá sobre el oriente del país, y en interacción con un canal de baja presión que se extenderá sobre el sureste del país, ocasionará descenso de temperatura, chubascos y lluvias fuertes en esas regiones.

Estas condiciones ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla y Veracruz; por la noche, iniciará un evento de “Norte” con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas y el norte de Veracruz. Por su parte, la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se debilitará gradualmente en el transcurso del día, dejando de afectar al país.

