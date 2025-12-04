Frente frío 18 afectará a estos estados del viernes 5 al domingo 7 de diciembre

Este fin de semana las temperaturas volverán a descender hasta que el termómetro marque los -10 grados centígrados

MÉXICO.- Este fin de semana se volverá a sentir frío en diversos estados de la República Mexicana y serán más las entidades que registren temperaturas de entre -5 y 5 grados centígrados; siendo sólo Chihuahua y Durango los estados que tengan temperaturas de entre -10 y -5 grados, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El frente frío 18 se extenderá con carácter de estacionario por lo que diversos estados de la República Mexicana padecerán temperaturas bajas y en otros habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes.

¿En dónde hará frío este viernes 5 de diciembre?

El sistema frontal número 18 se extenderá con características de estacionario sobre el norte y noreste de la República Mexicana, continuará interaccionando con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera extendida sobre el noroeste de México y con el abundante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico asociado con un río atmosférico.

Esto ocasionará descenso de temperatura, chubascos y lluvias fuertes en el occidente, noroeste, norte, noreste y oriente del territorio nacional; asimismo, se prevén vientos con rachas de 40 a 60 km/h en la Mesa del Norte y la probable caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila.

Las temperaturas mínimas de -5 a 0 grados se registrarán en entidades como:

Baja California

Sonora

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Mientras tanto, para este viernes 5 de diciembre se registrarán temperaturas de 0 a 5 grados en zonas serranas de:

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

Panorama de bajas temperaturas del viernes 5 de diciembre | Conagua

¿En dónde hará frío este sábado 6 de diciembre?

El sábado, el frente frío número 18 se extenderá como estacionario sobre el oriente del país, mientras que la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera continuará sobre el noroeste de la República Mexicana y el río atmosférico persistirá desde el occidente hasta el noreste del territorio nacional, originando ambiente frío a muy frío, chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas.

Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste de México y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, sur y sureste del territorio mexicano.

De nueva cuenta las zonas serranas de Chihuahua y Durango marcarán de -10 a -5 grados centígrados, mientras que aquellas zonas serranas de las siguientes entidades, marcarán en sus termómetros entre -5 a 0 grados centígrados este sábado:

Baja California

Sonora

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados se padecerán en entidades como:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo,

Veracruz

Oaxaca

Panorama de bajas temperaturas para el sábado 6 de diciembre | Conagua

¿En dónde hará frío este domingo 7 de diciembre?

El domingo, el frente frío numero 18 será reforzado por una masa de aire polar proveniente del norte de Estados Unidos y se extenderá sobre el oriente de la República Mexicana, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el sureste del país, generando descenso de temperatura, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla y Veracruz.

Por la noche, iniciará un evento de “Norte” con rachas de viento de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y el norte de Veracruz. Por su parte, la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se debilitará gradualmente en el transcurso del día, dejando de afectar al país.

Para el domingo, en lo que significa el primer fin de semana de diciembre, se tendrán temperaturas mínimas de -10 a -5 grados centígrados en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, mientras que las temperaturas de -5 a 0 grados se registrarán en entidades como Baja California y Sonora.

En el caso de las zonas serranas con temperaturas de entre 0 a 5 grados como mínimas, éstas se padecerán en estados como:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Michoacán

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Panorama de bajas temperaturas para el domingo 7 de diciembre | Conagua

El lunes, el frente frío número 18 se extenderá sobre el sur del golfo de México, continuará interaccionando con un canal de baja presión extendido sobre el sureste mexicano, originando lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región, además del oriente del país y la península de Yucatán.

