Hoy llega frente frío 18 a Tamaulipas con descenso térmico, vientos fuertes y lloviznas

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la masa de aire frío asociada al sistema interactuará con humedad tropical, generando un ambiente notablemente más frío durante la madrugada del viernes en todas las regiones

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Un marcado descenso en las temperaturas, acompañado de lloviznas y rachas de viento que podrían alcanzar hasta 60 kilómetros por hora, se espera en Tamaulipas por el ingreso del frente frío número 18, que cruzará el estado entre la tarde y noche de este jueves.

Ante este escenario, se mantienen habilitados los refugios temporales principalmente en municipios del norte y centro del estado, donde el termómetro registrará los valores más bajos.

Luis Gerardo González de la Fuente, titular de Protección Civil, explicó que por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya se reforzó la red de apoyo para atender a la población vulnerable con el fin de salvaguardar la vida de ese sector y evitar incidencias que lamentar.

“La prioridad de esta administración es salvaguardar la vida de las y los tamaulipecos. Pedimos a la ciudadanía actuar con responsabilidad y solidaridad, evitar encender fogatas dentro de casa y reportar al 911 a cualquier persona vulnerable que requiera asistencia en los refugios”, señaló.

Las autoridades también exhortaron a extremar cuidados con adultos mayores, menores de edad y personas en situación de calle.

Así también, se expuso que la ubicación de los refugios puede consultarse en las plataformas oficiales de Protección Civil Tamaulipas.

▶️Valores esperados para el viernes

El amanecer del viernes estará marcado por temperaturas mínimas frías en gran parte del territorio, donde el norte y el altiplano serán los más afectados pro este nuevo sistema.

Los valores a registrar, de acuerdo a PC, son los siguientes:

• Zona Norte y Llanos de San Fernando: entre 9° y 13°C

• Zona Centro: de 11° a 15°C

• Zona Cañera: entre 13° y 17°C

• Zona Sur: de 14° a 18°C

Además del descenso térmico, se prevé un evento de “Norte” con rachas de 40 a 60 km/h, por lo que se recomienda asegurar objetos susceptibles de ser levantados por el viento.

También se mantendrán condiciones para lloviznas y lluvias ligeras dispersas con acumulados de 10 a 15 milímetros.

Por último, González de la Fuente expuso que para cualquier emergencia o reporte de riesgo, las autoridades recuerdan que el número 911 se encuentra disponible las 24 horas.

