La ciencia impulsa el bienestar social: secretario de Educación

Enfatizó que el Gobierno de Tamaulipas apuesta por el desarrollo científico, y destacó que el gobernador gestionó desde el inicio de su administración que el estado fuera sede de este evento nacional, meta que se concretó este año

CIUDAD VICTORIA, TAM,. El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, afirmó que la ciencia tiene como propósito atender las necesidades del entorno y servir a la comunidad. Su mensaje se presentó durante la inauguración de la ExpoCiencias Nacional Tamaulipas 2025 “Ideas que transforman”, encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya en Tampico.

Valdez García subrayó que la ciencia contribuye a construir una sociedad justa, humana y fraterna. Expresó que cada proyecto e investigación debe orientarse al beneficio social y al fortalecimiento de las comunidades, especialmente a través del trabajo de las juventudes.

El funcionario recordó las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que la educación y la ciencia representan derechos y no mercancías. Enfatizó que el Gobierno de Tamaulipas apuesta por el desarrollo científico, y destacó que el gobernador gestionó desde el inicio de su administración que el estado fuera sede de este evento nacional, meta que se concretó este año.

También reconoció la labor de Roberto Hidalgo Rivas, coordinador de la REDMex, a quien calificó como un promotor fundamental de las ciencias en el país. Señaló que Tamaulipas figura entre los estados con mayor participación de niñas, niños y jóvenes en la ExpoCiencias Estatal, resultado del trabajo del COTACYT y de los certámenes municipales y regionales impulsados con apoyo de la Secretaría de Economía.

Valdez García remarcó la importancia de la presencia empresarial en esta edición, puesto que el sector privado respalda el talento estudiantil y contribuye al desarrollo de proyectos innovadores. Además, resaltó la asistencia de rectores, docentes e investigadores de educación media superior y superior, lo que refleja el compromiso académico con el fortalecimiento científico.

La ExpoCiencias Nacional Tamaulipas 2025 reúne a más de mil 500 participantes entre estudiantes y asesores. En total se exponen 501 proyectos científicos de diversas entidades del país, evaluados por 350 especialistas. Al evento asisten delegaciones invitadas de Alemania, Brasil, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Luxemburgo, Paraguay y Perú.

El programa contempla conferencias, retos y encuentros académicos. Entre las actividades destacan la ponencia “El impacto de la formación STEAM en docentes latinoamericanos”, los retos Pandillas Científicas, el Encuentro Nacional Docente con 250 maestras y maestros STEAM y el Foro Casos de Éxito Tamaulipas. El certamen concluirá este viernes.

Por Raúl López García