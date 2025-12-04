Motociclista arrolló a un adulto mayor en Miramapolis

El accidente en el que las dos personas resultaron lesionadas, se registró la tarde de este jueves, movilizándose en apoyo paramédicos de Protección Civil municipal de la urbe petrolera.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Un adulto mayor fue arrollado por un joven que se desplazaba en motocicleta, por el acceso al fraccionamiento

miramapolis de Ciudad Madero.

Los mismos paramédicos informaron que el motociclista al desplazarse sobre la vía de rodamiento arroyo al adulto mayor que intentaba cruzar la calle, saliendo ambos proyectados contra el pavimento.

Una vez que recibieron los primeros auxilios se les condujo a recibir atención médica, en tanto del percance tomaron conocimiento oficiales de tránsito para proceder a deslindar las responsabilidades correspondientes.

