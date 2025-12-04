Nadadores «Orcas» representarán a Tampico y Ciudad Madero en competencia internacional

La competencia representa el evento de aguas abiertas más grande de México que competirán en distancias de 1 y 5 KM.

Esta noche al Maratón Internacional de Aguas Abiertas que se realiza los 6 y 7 de diciembre en Acapulco, Guerrero parte el grupo de nadadores Orcas de Tampico y Ciudad Madero, liderado por Teódulo Solís Morquecho.

Las Orcas que acuden a este maratón son: Teódulo Solís Morquecho, Irene Solís Meza, Guillermo Arzate Rodríguez,Illeana Peña, Martha Meraz, German Lorenzo Guerrero, Herlinda Flores, Rodolfo Najera, Rafael Treviño, Juan Martínez, Carlos García, Víctor Medina, Rodolfo Guerrero, Modesto Cruz, Angeles Martínez, Norma Martínez, Fernando Hernández, Ernesto Lucio,Estefanía Vega, Rogelio Mendoza, Hermelinda Ruiz, Ramón Hernández, Rosalba Contreras y Rogelio Chong.

Cynthia Gallardo

La Razón