Realizan foro por el Día de personas con discapacidad

DIF Nuevo Laredo organiza el Foro “Somos Diversos” en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- El Sistema DIF Nuevo Laredo realiza el Foro “Somos Diversos” en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, las cuales se desarrollan del 3 al 5 de diciembre en el Centro de Rehabilitación Integral.

Durante esta jornada, la ciudadanía podrá participar en conferencias, dinámicas y actividades de sensibilización orientadas a promover la inclusión, fortalecer la cultura del respeto y generar espacios de aprendizaje sobre los retos y experiencias que viven las personas con discapacidad.

En el primer día se realizaron conferencias sobre parálisis cerebral infantil y discapacidades auditivas, además de la dinámica “Te presto mis zapatos”. En el segundo día, los asistentes participaron en actividades sensoriales como “Caminar con bastón y ojos vendados”, ejercicios en sistema Braille y la dinámica “Manos que dicen mucho”, así como la presentación de la compañía de Teatro ALM.

El director general del Sistema DIF Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías, destacó la importancia del arranque de estas actividades y reiteró la invitación a la población.

“Estos eventos están pensados para sensibilizar, informar y fortalecer la cultura de inclusión en nuestra ciudad. Invitamos a toda la comunidad a sumarse en los próximos días”, expresó.

La programación continúa con temas como accesibilidad, retos sensoriales y tecnología con propósito social, además de dinámicas vivenciales como “El teléfono descompuesto” y exposiciones de deporte inclusivo.

El Sistema DIF Nuevo Laredo recordó que todas las actividades son gratuitas y de acceso libre para el público, e invitó a la comunidad a participar en la jornada del 5 de diciembre, que se desarrollará en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en las instalaciones del CRI (Jaumave #6970, colonia La Fe), con conferencias sobre accesibilidad universal, exhibiciones de deporte inclusivo y diversas dinámicas de sensibilización abiertas a toda la ciudadanía.

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZON