Trabajadores de Salud amenazan con tomar 364 unidades por falta de respuesta federal

Cd. Victoria.-El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud elevó este jueves la presión en Ciudad Victoria ante la falta de solución a sus demandas, que incluyen la liberación de 400 vacantes, el pago de adeudos y la resolución de procedimientos administrativos pendientes en todo Tamaulipas.

El dirigente estatal, Adolfo Sierra Medina, aseguró que, pese a las manifestaciones, todas las unidades médicas operan con normalidad. Sin embargo, advirtió que el malestar del personal aumenta, ya que desde hace más de 30 días se envió la documentación para cubrir 300 vacantes escalafonarias y 100 de bipartición, sin que hasta el momento exista respuesta del Gobierno federal.

El líder sindical señaló que aún se espera la liberación del presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda. También mencionó pendientes como la rezonificación salarial en la zona norte y el adeudo de estímulos anuales y trimestrales correspondientes desde 2024.

Sierra Medina advirtió que, si no se alcanzan acuerdos en la reunión solicitada al titular estatal de IMSS-Bienestar, Marggid Rodríguez, procederán a tomar oficinas y direcciones del organismo. Afirmó que más de 364 unidades médicas en todo el Estado podrían ser ocupadas entre hoy y mañana si no se atienden las exigencias.

La movilización comprende a trabajadores de municipios como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, Mante y la zona centro, quienes se han sumado al reclamo por certeza laboral.

“Vamos a tomar oficinas que pertenezcan a IMSS-Bienestar; más de 364 unidades van a ser tomadas entre hoy y mañana si no existe una resolución”, enfatizó Sierra Medina.

El dirigente reiteró que no buscan conflicto, pero tampoco permitirán que continúe el retraso en trámites fundamentales para el personal. Añadió que esperan la participación de entre 300 y 400 trabajadores y que las protestas continuarán hasta que cada una de las demandas sea atendida.

Por Raúl López García