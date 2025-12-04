VIDEO: Invitados a boda se agarran a sillazos porque se terminó el postre

INDIA.- Lo que sería un momento inolvidable para los novios y sus familias terminó todo en una escena caótica cuando en plena fiesta de bodas se desató en una pelea brutal entre los invitados después de que al salón, donde se celebraba el evento, se le terminara el postre.

El incidente fue captado por las cámaras de seguridad instaladas en el salón del hotel, ubicado en la ciudad de india de Bodh Gaya, y el video se difundió en internet, donde rápidamente se viralizó por lo insólito del incidente.

Según informes, de las autoridades que acudieron al lugar donde se registró la trifulca, el incidente ocurrió el pasado 29 de noviembre y la boda se canceló después de que las familias de la novia y el novio intercambiaron golpes por la escasez del tradicional postre indio llamado rasgulla.

Las familias de los novios y los invitados se golpeaban con las sillas y se lanzaban puñetazos. Créditos: @EnglishSalar

Familia de la novia demanda a los familiares del novio

Las Policía detalló que todo ocurrió cuando los novios se dirigían al mandap, que es un espacio sagrado temporal donde los novios intercambian votos, el cual se conoce en la cutura hindú como «siete pheras«, ritual en el que las parejas dan siete vueltas alrededor del fuego y hacen promesas para toda la vida.

Como se muestra en el video, las familias de los novios y los invitados se golpeaban con las sillas y se lanzaban puñetazos, después comenzaron a tirar al piso, los alimentos que se servían al resto de los invitados.

Según el informe, tras la pelea, la familia de la novia presentó una demanda por dote contra la familia del novio. Hasta el momento, las autoridades no han reportado la detención de ninguna persona por esta pelea en plena fiesta de bodas.

