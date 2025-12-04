VIDEO: Padre salva a sus hijos de morir ahogados

El dramático rescate ocurrió cuando los pequeños llevaban más de un minuto sumergidos en la piscina y uno de ellos alcanzó a estirar su mano con sus últimas fuerzas

ALAGOAS, BRASIL.- Un hombre vivió un milagro luego de que lograra salvar la vida de sus dos hijos, quienes estaban a punto de ahogarse en la alberca de su casa; uno de ellos incluso llevaba cerca de un minuto bajo el agua en el estado de Alagoas en Brasil.

El increíble rescate quedó registrado por una de las cámaras instaladas al interior de la vivienda. En el clip se aprecia cómo los dos infantes se encuentran cerca de la piscina cuando uno de ellos decide ingresar a la parte baja, pero se resbala, grita por el fuerte impacto y termina en la parte honda.

Después, se ve cómo su hermanito menor, que estaría cerca de una hamaca, se asoma para ver qué sucede. Al verlo en el agua, corre para ayudarlo, comienza a hablarle a su hermano y se desespera al ver que este se está ahogando. El pequeño se aproxima, ingresa a la parte baja de la piscina y le da la mano, pero en su desesperación su hermano lo jala y termina cayendo al agua.

Por segundos, salva a sus dos hijos de morir ahogados en la alberca de su casa: video

Una vez adentro, ambos hermanos luchan por sobrevivir y comienzan a ahogarse mutuamente. Segundos después, se observa cómo del cuarto de lavado sale un hombre dando la espalda a la alberca, pero al escuchar el silencio, voltea y ve a los niños debajo del agua casi inmóviles. En ese momento, arroja lo que trae en las manos y ve como uno de los niños le estira la mano con sus últimas fuerzas, el sujeto se lanza para rescatar a los menores de edad.

El señor, casi sollozando, rescata a los pequeños. Uno de ellos tarda en reaccionar, pero ya después, estando fuera del agua, ambos muestran estar sanos y salvos, mientras su padre les explica su preocupación. El video finaliza con los niños caminando tranquilamente y el padre agarrándose la frente por el gran impacto que acababa de sufrir.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.