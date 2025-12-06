Embellecen el parque de la Ampliación de la Unidad NacionalJosé Luis Rodríguez Castro La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Los vecinos de la Ampliación de la Unidad Nacional participaron este fin de semana en una jornada comunitaria dedicada a mejorar la imagen del parque del sector, como parte del programa “Manos que Ayudan” de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Con herramientas, pintura y disposición, voluntarios realizaron labores de limpieza, deshierbe y rehabilitación de áreas comunes. Los organizadores señalaron que el objetivo es servir y aportar al bienestar de la comunidad, creando espacios más seguros y agradables para todas las familias.
Habitantes del área reconocieron la iniciativa y destacaron que este tipo de acciones fortalecen la convivencia y el sentido comunitario en la colonia.
Por. José Luis Rodríguez Castro
La Razón