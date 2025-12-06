Estos son los mejores 10 países para vivir siendo jubilado ¿Aparece México?

Un informe de Global Citizen Solutions analizó 44 países para determinar cuáles ofrecen las mejores condiciones de vida para los jubilados.

MÉXICO.- Un estudio elaborado por Global Citizen Solutions, consultora especializada en movilidad internacional e inversiones, reveló qué países ofrecen las mejores condiciones para aquellos jubilados que buscan un lugar donde pasar su retiro. El análisis abarcó 44 naciones y consideró factores como las opciones de visa, el costo de vida, el sistema de salud, las condiciones fiscales, el clima, el medio ambiente y la seguridad general.

Según el informe, Portugal obtuvo la puntuación más alta -92,61 puntos- gracias a sus facilidades para obtener visa de residencia, su bajo costo de vida en comparación con otros países de Europa occidental, un sistema sanitario eficiente, estabilidad fiscal y un clima templado con altos niveles de seguridad y calidad de vida.

Porto, en Portugal. Foto: iStock

En el segundo lugar aparece Mauricio, seguido por España, Uruguay y Austria, que completan el top cinco. El ranking continúa con Italia, Eslovenia, Malta, Letonia y Chile, todos dentro de los diez mejores destinos para vivir la jubilación.

Europa domina el listado

De los diez primeros lugares, siete pertenecen a Europa, región que lidera por sus sistemas de salud sólidos, alta seguridad y políticas de bienestar. El estudio destaca que los países europeos sobresalen en sanidad y seguridad, mientras que en América Latina los puntos fuertes suelen ser los beneficios fiscales y el costo de vida.

En el listado completo también figuran otros países latinoamericanos como Uruguay (4°), Chile (10°), Argentina (19°), Panamá (21°), Nicaragua (24°) y Perú (25°).

El ranking de mejores países para que vivan jubilados. Foto: Global Retirement Rapport (Global Citizen Solutions

México, ausente del ranking

A diferencia de otros informes internacionales sobre retiro y calidad de vida, México no figura entre los 44 países analizados por Global Citizen Solutions. Aunque el estudio no detalla los motivos de exclusión, se centró en naciones con políticas de residencia estables, marcos fiscales claros para extranjeros jubilados y sistemas de salud comparables internacionalmente.

Sin embargo, México sí aparece en otros rankings de retiro -especialmente por su clima, gastronomía y costo de vida en ciudades como Mérida, San Miguel de Allende o la Riviera Maya-, aunque la seguridad y la infraestructura médica suelen ser los puntos más observados por los analistas.

Los 10 mejores países para jubilarse en 2025

Portugal – 92,61 Mauricio – 89,24 España – 88,52 Uruguay – 88,05 Austria – 87,92 Italia – 87,42 Eslovenia – 87,30 Malta – 87,00 Letonia – 86,97 Chile – 86,44

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.