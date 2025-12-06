Menor pensaba escapar por la puerta falsa; padres actúan a tiempo

Francisca Arteaga Hernández, delegada municipal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Familia del DIF local, dijo que la pérdida de un ser querido detonó el problema aunado al bullying

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un menor de edad, alumno de primaria, tenía contemplado quitarse la vida pero uno de sus padres detectó a tiempo ciertas conductas de su hijo.

Francisca Arteaga Hernández, delegada municipal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Familia del DIF local, dijo que la pérdida de un ser querido detonó el problema aunado al bullying que compañeros de escuela le hacían por ese mismo motivo.

Ante ello, el afectado tenía complicaciones para resolver o afrontar esa pérdida.

En el niño se presentó lo que los especialistas llaman «ideación suicida».

Dijo que durante una reunión celebrada en una escuela solicitada por directivos del plantel para hablar con los jefes de familia, uno de los padres del menor se le acercó para comentarle el caso de su hijo.

«Nos mostraba él algunas cartas que había escrito su hijo que había logrado rescatar para tomarlo como evidencia en el momento en que el psicólogo tuviera la intervención y cuando es una situación de ese tipo es importante que la atención sea inmediata», explicó. «Afortunadamente se está trabajando ya con este chico, desde la primera intervención ya hubo un acercamiento y una confianza que genera la psicóloga con el niño y puedo decir que seguramente va a ser un caso de éxito», refirió.

Por. Benigno Solís/La Razón