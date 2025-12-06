PC Tamaulipas emitió cuatro observaciones por riesgo estructural en edificios antiguos

El deterioro estructural se presenta en edificios antiguos, incluidos templos e inmuebles del centro histórico de varias ciudades de #Tamaulipas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Durante este 2025, la Coordinación Estatal de Protección Civil (PC) de Tamaulipas ha emitido entre tres y cuatro observaciones por deterioro estructural en edificios antiguos, incluidos templos e inmuebles del centro histórico de varias ciudades.

Estas se generaron tras detectar daños visibles como desprendimientos, fisuras y desgaste avanzado en construcciones que concentran un flujo constante de visitantes.

La coordinación de Protección Civil, confirmó que varios de los casos corresponden a inmuebles protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que el acompañamiento entre ambas dependencias es permanente.

“Ya hemos también trabajado con los establecimientos antiguos; entonces sí se está haciendo este acercamiento también con el INAH, porque muchos son edificios protegidos”, explicó la dependencia.

Así también, se añadió que a los dueños se les pidió atender de inmediato los dictámenes y revisiones estructurales necesarias.

“Estamos haciéndoles estas recomendaciones también a los propietarios; primero que nada, a los dueños de estos inmuebles ya antiguos, que se acerquen, si es un inmueble protegido, al INAH para poderle dar esa atención estructural o esa atención a los inmuebles”.

En Ciudad Victoria, uno de los casos más visibles es el de la Basílica del 8, donde las paredes presentan daños notorios, sin embargo, las observaciones no se limitan a la capital.

La dependencia señaló que este año las revisiones también se han intensificado en el sur del estado, donde se concentra el mayor número de construcciones antiguas.

“En la zona sur ya está trabajando con los establecimientos antiguos, es donde más se ha presentado, tanto en la zona sur como en Ciudad Victoria y algunos otros municipios”.

Uno de los puntos más delicados ocurrió en la iglesia de la Virgen del Chorrito, en el municipio de Hidalgo, donde durante una visita del gobernador Américo Villarreal Anaya se confirmó el deterioro estructural.

“Ahí rumbo al Chorrito… se nos hizo esa recomendación, tanto el gobernador de acercarnos. Y bueno, se clausuró una parte de la iglesia, esto por seguridad”.

Añadió que Obras Públicas ya evalúa la intervención que deberá realizarse.

La coordinación también mantiene contacto con las diócesis para que cumplan con sus obligaciones de seguridad.

El director de la institución, recordó que todos los templos deben contar con dictámenes actualizados, destacandolo con la siguiente declaración:

“Primero que nada, que realicen su programa interno de Protección Civil. Todo establecimiento, conforme a la ley, tiene que tener ese programa interno». «Y dentro de ese programa vienen los dictámenes: dictamen estructural, dictamen de gas… o dictamen eléctrico.”

De igual modo, PC anticipó que las revisiones continuarán durante los próximos meses, y que el número de observaciones podría aumentar conforme avancen las inspecciones en inmuebles antiguos del estado.

Por. Antonio H. Mandujano