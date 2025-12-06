Sheinbaum reúne a más de 600 mil en el Zócalo y defiende siete años de Transformación

Puntualizó que el modelo económico de la Cuarta Transformación funciona: 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza de 2018 a 2024 y México es el segundo país menos desigual del continente

MÉXICO.- El Zócalo capitalino se llenó este viernes con más de 600 mil asistentes, según la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quienes desde temprano ocuparon la plancha y calles aledañas en un ambiente festivo marcado por música, banderas y grupos que llegaron de diversos estados. ￼

El acto reunió a gobernadores, miembros del gabinete y líderes del movimiento, reforzando la imagen de cierre de filas, mientras el público coreaba “no estás sola” en varios momentos del discurso, generando una atmósfera de respaldo directo al gobierno federal. ￼

En su mensaje, Sheinbaum presentó un balance de los siete años de la Cuarta Transformación, destacando el incremento del salario mínimo a 315 pesos para 2026, la reducción del 34% en homicidios y el crecimiento de becas y programas sociales en todo el país. ￼

La presidenta afirmó que la economía mantiene estabilidad con inflación controlada, reservas por 250 mil millones de dólares y récord en inversión extranjera, señalando que el modelo económico “funciona” y que desarrollo y justicia social pueden avanzar juntos. ￼

También acusó campañas sucias, uso de bots y alianzas con grupos conservadores, asegurando que no afectarán a su gobierno, mientras el público respondía con consignas de apoyo, reforzando la narrativa de resistencia frente a críticas y presiones mediáticas. ￼

Sheinbaum defendió además la reforma al artículo 40 constitucional, que impide cualquier intromisión extranjera, y sostuvo que México es un país soberano, mensaje que generó una de las reacciones más fuertes entre los asistentes congregados en la plaza. ￼

El acto mostró una puesta en escena orientada a exhibir unidad política, con presencia de gobernadores y gabinete, en un contexto donde la presidenta reiteró que su gobierno busca consolidar el “Segundo Piso” de la Transformación con énfasis en derechos sociales. ￼

El evento cerró con un llamado a mantener la esperanza y defender la continuidad del proyecto, mientras la multitud coreaba “viva México”, concluyendo una jornada que combinó informe político, celebración masiva y un mensaje de fuerza rumbo a 2026.