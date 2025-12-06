Sur de Tamaulipas conserva semáforo verde en el cuidado del agua

COMAPA SUR intensifica acciones de cultura hídrica para fomentar prácticas responsables

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social llevó a cabo la Vigésima Tercera Reunión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Semáforo del Cuidado del Agua en Tamaulipas, encabezada por el secretario Raúl Quiroga Álvarez.

Durante el encuentro se dio a conocer la actualización del semáforo estatal, junto con el balance hidráulico que muestra la disponibilidad actual del recurso en los 43 municipios de la entidad. Asimismo, se revisaron las condiciones por cuencas y los efectos de sequía que aún se presentan en ciertas zonas del estado.

Como resultado de este análisis, se ratificó que Tampico, Ciudad Madero y Altamira continúan en semáforo verde, respaldados por un nivel de almacenamiento que permite mantener estabilidad en el suministro de agua para la región sur.

En concordancia con estas políticas, COMAPA SUR sostiene durante todo el año un programa permanente de Cultura del Agua, a través del cual se ha brindado información y orientación a más de 14 mil 500 personas en actividades presenciales, además de cerca de 21 mil 500 alumnos alcanzados de manera indirecta mediante materiales didácticos, campañas de difusión y contenidos educativos generados en conjunto con instituciones académicas. El propósito es claro: fortalecer hábitos responsables y sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia del uso correcto del agua.

Estas acciones complementan el trabajo de la Secretaría y permiten que el sur de Tamaulipas mantenga un escenario positivo en materia de disponibilidad y manejo del recurso hídrico.

Por. Mario Prieto