Vacunan sin bajarse del auto en Tampico

La intención es simple y directa: que más habitantes se vacunen sin complicaciones y sin perder tiempo.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Para acelerar la protección contra enfermedades respiratorias en plena temporada invernal, la Secretaría de Salud de Tamaulipas realizó este sábado una jornada de vacunación en modalidad Drive Thru en el Parque Urbano de la Laguna del Carpintero.

Desde primeras horas, la dependencia instaló módulos a los que llegaban vehículos, peatones y usuarios del transporte público para aplicarse diversos biológicos.

Etelvina Gabriela Flores Sáinz, coordinadora de Salud de la Infancia y la Adolescencia, explicó que buscan elevar la cobertura para enfrentar los cambios bruscos de temperatura y asegurar que los menores completen sus esquemas.

“Es acercarnos a ellos para que acudan a vacunarse; influenza, Covid y neumococo son clave en esta temporada que inició el 13 de octubre y termina el 3 de abril”

Se aplicaron otras vacunas como TD, tétanos y difteria, sarampión, rubeola, parotiditis, hexavalente y DPT, por lo que se recomendó llevar la Cartilla Nacional de Salud. En la actividad participaron también autoridades del Distrito de Salud, Medicina Preventiva y la Comisión de Salud del Cabildo de Tampico, junto con personal del Centro de Salud.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón