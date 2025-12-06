Victorense sale de posada, choca contra barda en Valle de Aguayo y termina en el hospital

La noche del viernes, un victorense salió de una posada, abordó su Ford fiesta blanco y terminó pactándose en una barda para después ser llevado a un hospital

Ciudad Victoria. – Un conductor que al parecer salía de una posada, terminó hospitalizado tras perder el control de su automóvil y estrellarlo contra la barda de una vivienda en el fraccionamiento Valle de Aguayo.

De acuerdo con las autoridades, el accidente fue reportado a las 02:00 horas del sábado en la calle Quintana Roo.

Técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja atendieron a un hombre de aproximadamente 35 años, identificado como Enrique “N”, quien quedó inconsciente con heridas en el rostro y golpes en varias partes del cuerpo. Fue trasladado de inmediato a un hospital.

En los informes preliminares se señala que el siniestro pudo deberse al exceso de velocidad y al presunto estado de ebriedad del conductor, ya que cerca del vehículo se encontraron latas de cerveza.

Al lugar arribaron conocidos del afectado, quienes mencionaron que este acababa de salir de una posada.

Enrique manejaba un Ford Fiesta de modelo reciente con placas de Tamaulipas.

Al circular de poniente a oriente por la calle Quintana Roo, perdió el control y se impactó contra la barda de una casa, dañando además una toma de agua, lo que provocó una fuga.

Agentes de tránsito local acudieron para documentar los hechos y asegurar el vehículo, que fue llevado al corralón.

Por Alfredo Peña

Fotos: Héctor Perales