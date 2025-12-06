Vuelca su auto en la carretera vieja a Jaumave y ‘se pela’ del lugar

El reporte, recibido a las 09:00 horas, indicó que el accidente ocurrió en el kilómetro 169, unos metros antes de la entrada a la quebradora.

Ciudad Victoria.– Una movilización policial accidentada tuvo lugar la mañana del sábado, luego de que los números de emergencia alertaran sobre la volcadura de un vehículo en la carretera vieja a Jaumave.

Los oficiales acudieron al lugar, pero solo encontraron el vehículo abandonado; ya no había personas en el sitio.

Se trataba de un Ford Fusion antiguo, con placas de Tamaulipas, que había quedado a unos cuatro metros de un barranco.

Testigos aseguraron haber visto al conductor salir del automóvil y retirarse de la zona.

El coche circulaba de sur a norte, con rumbo al centro turístico El Mirador, pero en una curva a la altura del kilómetro 169, al parecer por el exceso de velocidad, perdió el control, se desvió hacia la derecha y cayó al barranco.

Poco después, una grúa acudió para extraerlo y remolcarlo.

Por. Por Alfredo Peña

Fotos: Alfredo Peña