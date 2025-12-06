Vuelca su auto en la carretera vieja a Jaumave y ‘se pela’ del lugar

Ciudad Victoria.– Una movilización policial accidentada tuvo lugar la mañana del sábado, luego de que los números de emergencia alertaran sobre la volcadura de un vehículo en la carretera vieja a Jaumave.
El reporte, recibido a las 09:00 horas, indicó que el accidente ocurrió en el kilómetro 169, unos metros antes de la entrada a la quebradora.
Los oficiales acudieron al lugar, pero solo encontraron el vehículo abandonado; ya no había personas en el sitio.
Se trataba de un Ford Fusion antiguo, con placas de Tamaulipas, que había quedado a unos cuatro metros de un barranco.
Testigos aseguraron haber visto al conductor salir del automóvil y retirarse de la zona.
El coche circulaba de sur a norte, con rumbo al centro turístico El Mirador, pero en una curva a la altura del kilómetro 169, al parecer por el exceso de velocidad, perdió el control, se desvió hacia la derecha y cayó al barranco.
Poco después, una grúa acudió para extraerlo y remolcarlo.
Por. Por Alfredo Peña
Fotos: Alfredo Peña