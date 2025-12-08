Destacan talento docente del ITSM con premio internacional en emprendimiento

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Los docentes e investigadores Daniel Eduardo Paz Pérez y Alejandro Trujillo Jiménez, del Instituto Tecnológico Superior de El Mante (ITSM), fueron reconocidos con el Premio al Mejor Artículo Científico de Educación Emprendedora durante el XIII Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación – AFIDE 2025, realizado en Roma, Italia.

Jesús Alberto Moctezuma Sandoval, director general del ITSM, informó que el galardón se otorgó por la investigación titulada “¿Impulsan las nuevas empresas el crecimiento económico y la competitividad subnacional? Caso de México”, distinguida en la categoría “Desarrollo económico territorial a partir del emprendimiento y la innovación”.

Moctezuma explicó que el trabajo destacó por su calidad académica, enfoque actualizado y aportación científica, al analizar el papel del emprendimiento en el fortalecimiento del desarrollo económico y la competitividad regional del país.

Resaltó que este reconocimiento coloca al Tecnológico de El Mante en el plano internacional dentro del ámbito de la educación emprendedora, consolidando a la institución como referente en generación de conocimiento, innovación y formación de profesionales con visión global.

“Estos resultados reflejan el talento, la disciplina y el enfoque científico de nuestros profesores. Motivamos a toda la comunidad académica a producir investigación con pertinencia social y alcance internacional”, expresó el director.

Añadió que este logro también responde al respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, así como de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, dirigida por Miguel Ángel Valdez García, que impulsa una educación superior de excelencia y robustece las capacidades investigativas de las instituciones públicas para proyectarlas a nivel mundial.

