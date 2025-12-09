Aumenta revisión de billetes en comercios de Altamira

César Sánchez Aguilar, presidente de Canaco Altamira, hizo un llamado a los negocios a invertir en herramientas de verificación básicas.

ALTAMIRA, TAM.- El comercio organizado de Altamira reforzó sus medidas de seguridad ante el aumento del dinero en efectivo durante las fiestas navideñas.

Esta medida busca prevenir incidentes delictivos y reducir la circulación de billetes falsos.

Aunque en días recientes no se reportaron delitos mayores en los establecimientos, los comerciantes se mantienen alerta y coordinados con las autoridades para evitar riesgos.

El presidente de la Canaco Altamira, César Sánchez Aguilar, explicó que a lo largo del año se registraron casos aislados de billetes apócrifos o intentos de fraude. Por ello, el reforzamiento de la seguridad es una medida de precaución.

“Gracias a Dios no hemos tenido incidentes recientes, pero eso no significa que no pueda suceder. Todo este reforzamiento es para reducir la probabilidad de que ocurra algún evento. Siempre estamos expuestos, por eso debemos prepararnos”.

Ante la sospecha de la circulación de billetes falsos, especialmente de 200 y 1,000 pesos, el líder empresarial hizo un llamado a los negocios a invertir en herramientas de verificación básicas.

“Invito al comercio a que esté preparado. Hay equipos desde los plumones hasta aparatitos que cuestan 250 o 280 pesos y te ayudan bastante. Es importante reforzar la parte visual y usar estos detectores para evitar pérdidas”.

Por Oscar Figueroa

La Razón