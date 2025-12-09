Avanza modernización de vialidades en Altamira

Supervisa alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez obra de pavimentación en la colonia Américo Villarreal Guerra

ALTAMIRA, TAM.- El alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, supervisó los trabajos de la pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Orquídea, ubicada en la colonia Américo Villarreal Guerra, una obra que forma parte del programa de modernización de vialidades que impulsa el Gobierno Municipal.

Durante el recorrido, el jefe edilicio constató el avance significativo de estos trabajos, concretándose hasta el momento, la reposición de la red hidrosanitaria, que incluye el reemplazo de la línea de agua potable y del sistema de drenaje, acciones fundamentales para garantizar la durabilidad y eficiencia de la obra.

La intervención contempla la pavimentación de medio kilómetro de vialidad con concreto hidráulico, material que ofrecerá mayor resistencia y un mejor tiempo de vida útil.

Una vez concluida, esta calle permitirá conformar un circuito interno dentro de la colonia, lo que se traducirá en mayor agilidad en el tránsito vehicular y mejor conectividad para las familias del sector.

Cabe destacar que el Cabildo de Altamira, encabezado por el Dr. Armando Martínez Manríquez, aprobó modificar el proyecto original, sustituyendo la pavimentación asfáltica por concreto hidráulico, con el fin de ofrecer una obra de mayor calidad y beneficio a largo plazo.

“Espero que para finales de enero próximo estar inaugurando la pavimentación de esta vialidad. La transformación de Altamira continúa con paso firme”, precisó el alcalde.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones que contribuyan al desarrollo urbano ordenado y a la mejora de la movilidad en todas las colonias de Altamira.

POR OSCAR FIGUEROA