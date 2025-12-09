«Chavo» al rescate

Correcaminos presentó a Gustavo Díaz como entrenador del equipo naranja

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Correcaminos presentó de manera oficial a Gustavo ‘Chavo’ Díaz como su nuevo director técnico para el torneo Clausura 2026 de la Liga Expansión MX, en un acto donde también fue presentado su cuerpo técnico, integrado por Nelson Sebastián Maz como auxiliar, y Hernán Arezo como preparador físico y analista.

Durante el evento, el presidente del club, Arce Serna, realizó la entrega simbólica del uniforme, con lo que se dio por iniciada la nueva etapa del estratega uruguayo al frente del conjunto universitario.

En su mensaje, Díaz destacó que su objetivo será conformar un equipo ofensivo, que proponga y busque dominar a sus rivales, tomando como referencia el estilo que implementó durante su etapa con Toros de Celaya en el Ascenso MX.

Asimismo, aseguró que los jugadores surgidos de fuerzas básicas tendrán oportunidades siempre y cuando se ganen un lugar en el plantel. “Yo no veo edad ni si son de aquí o de fuera, es la calidad y que se lo ganen día a día. He trabajado con jóvenes y eso no quiere decir que tengan su lugar asegurado, hay que ganárselo”, expresó.

Sobre el grupo que actualmente trabaja en pretemporada, el técnico resaltó la capacidad e intensidad que ha observado, señalando que existe un fuerte compromiso por parte de los jugadores para salir adelante.

Finalmente, Díaz reconoció que su ilusión es competir por el campeonato, aunque aseguró que el proceso será paso a paso, con la intención de acercar nuevamente a la afición a través de resultados positivos. También informó que aún espera la llegada de más refuerzos, con la intención de cerrar alrededor de 12 incorporaciones en total, sin descartar que puedan sumarse elementos incluso en los últimos días del registro.

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO – LA RAZÓN