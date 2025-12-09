Comisión de movilidad en el cabildo pide «mano dura» contra transporte pesado que ingresa fuera de horario en Tampico

El edil señaló que algunas empresas insisten en incumplir los tiempos de circulación establecidos.

TAMPICO, TAMAULIPAS.– Debido al ingreso constante de unidades de carga fuera del horario permitido por el puente Tampico, el presidente de la Comisión de Movilidad del Cabildo, Edgar Treviño Martínez, dijo que solicitará mayor vigilancia vial para frenar el riesgo de accidentes para estudiantes y automovilistas.

«Luego las empresas no respetan, yo creo que por ahí las autoridades correspondientes van a multarlo. A veces hay tipo tolerancia cuando se pasan 10 minutos, 15 minutos… Cero tolerancia»

Treviño Martínez señaló que el peligro aumenta en la colonia Tamaulipas, donde el flujo de camiones pesados circula cerca de planteles educativos. Por lo que pedirá apoyo a la Subdirección Operativa de Tránsito y Vialidad.

«Decimos a las empresas que tengan conciencia… La entrada o salida depende el turno, el tráfico yo creo que vamos a tener más presencia. Aquí es por la salida del puente Tampico, recordamos estamos muy cerca de esta zona vamos a estar al pendiente, vamos a hablar con Erik para que esté al pendiente en esta zona»

El funcionario indicó que las unidades que circulen fuera de horario serán infraccionadas y reconoció que aunque hay situaciones que se salen de control, Tránsito de Tampico mantiene vigilancia vial en 20 planteles educativos para reducir riesgo de accidentes

Por. Cynthia Gallardo

La Razón