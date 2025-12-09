Denuncian en Contraloría a tránsitos acusados de presunta extorsión y da inicio investigación interna

El funcionario destacó que la denuncia fue presentada de manera formal, lo que permite abrir una carpeta de investigación conforme al procedimiento interno.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Héctor Marín Rodríguez, informó que ya se inició el procedimiento formal en la Contraloría Municipal, luego de que un ciudadano presentó una denuncia contra tres agentes de Tránsito presuntamente involucrados en un intento de extorsión.

Marín explicó que el primer paso tras la denuncia fue emitir la notificación a los elementos, quienes deberán comparecer ante la Contraloría para rendir su declaración.

“Ya se les manda a notificar para que se presenten a la contraloría para que puedan rendir su información de parte, para que adquieran su declaración y la razón de sus hechos”, compartió.

El funcionario destacó que la denuncia fue presentada de manera formal, lo que permite abrir una carpeta de investigación conforme al procedimiento interno.

“Lo más importante para poder hacer valer cualquier denuncia no solamente es a través de redes sociales, sino de la autoridad correspondiente, en este caso la Contraloría Municipal”, explicó.

Los tres agentes involucrados, dijo tienen más de tres años dentro de la corporación, y ahora deberán comparecer para que se escuchen sus versiones, así como las de posibles testigos.

Posteriormente, el caso entrará en la etapa probatoria.

En cuanto a las posibles sanciones, Marín Rodríguez explicó que estas pueden ir desde una multa administrativa hasta la separación definitiva del cargo, dependiendo de la responsabilidad individual de cada elemento.

“Depende cada uno, no tiene que ser el mismo para los tres… puede darse hasta la separación de sus funciones”, precisó.

Reconoció que, pese a los esfuerzos para erradicar estas prácticas, aún se presentan casos aislados.

“Se ha hablado mucho con ellos, se ha platicado… se han despedido ya 33 elementos para que lo tomen como ejemplo”, afirmó.

El secretario enfatizó que por ahora el caso continúa en investigación y no se puede afirmar responsabilidad hasta que concluya el proceso interno.

Por. José Luis Rodríguez Castro

La Razón