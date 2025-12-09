Derriban postes en la petrolera

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Cuatro postes de Telmex fueron derribados la mañana del lunes, en la calle Choapas de la colonia Petrolera en Tampico.

Aparentemente, fueron tumbados por un camión o un tractocamión que circulaba de manera indebida por esa zona.

También se vino abajo cableado aéreo que terminó en el suelo.

El incidente se suscitó en esa arteria, entre las calles Zacamixtle y Avenida Ayuntamiento.

Personal de la Dirección de Tránsito acudió al lugar tras recibir el reporte correspondiente.

Varias cuadras fueron cerradas a la circulación para evitar un nuevo incidente.

Inicialmente se pensaba que habían caído como resultado de los vientos del norte ocasionados por el frente frío que arribó la madrugada del lunes.

Momentos después llegaron trabajadores de Telmex para iniciar las maniobras tendientes a reemplazar los postes afectados.

Por. Benigno Solís/La Razón