Ex de Angélica Vale habría agredido a Angélica María

Destapan que el ex de Angélica Vale presuntamente agredió verbalmente a Angélica María, según señalamientos recientes que reavivan la polémica familiar

La separación entre Angélica Vale y Otto Padrón continúa generando atención pública tras darse a conocer nuevas versiones que describen conflictos de fondo durante su matrimonio. Presuntamente, la actriz habría enfrentado episodios de maltrato emocional, desacuerdos constantes y una presunta infidelidad que terminó por fracturar la relación.

Cabe señalar que ninguna de estas acusaciones ha sido confirmada por Angélica Vale o su familia hasta el momento, pero han reabierto la conversación pública sobre la ruptura.

¿Qué señalamientos surgieron tras la separación de Angélica Vale?

De acuerdo con una publicación difundida por la revista TVNotas, una persona cercana a la pareja relató que los desacuerdos entre Angélica Vale y Otto Padrón habrían comenzado varios años antes de que la separación se hiciera pública.

Según los testimonios citados, la relación se volvió tensa cuando él dejó su puesto en la industria televisiva, lo que habría generado conflictos económicos y emocionales dentro del hogar. Quienes han hablado del tema aseguran que esta situación derivó en discusiones frecuentes que habrían desgastado el vínculo.

A partir de ese momento, señalan fuentes consultadas, Angélica Vale intentó mantener estabilidad familiar, enfocándose en su carrera artística y en brindar un ambiente seguro para sus hijos. Las mismas versiones mencionan que la actriz habría optado por proteger su vida privada y evitar llevar los desacuerdos al espacio público, aun cuando las tensiones crecían.

La fuente citada por la revista asegura que Angélica María, madre de la actriz, se mudó cerca de su hija en 2016 con el objetivo de brindarle apoyo emocional. Las fuentes sostienen que la intérprete buscaba estar pendiente del bienestar de su familia ante la posibilidad de que los desacuerdos maritales escalaran.

Señalamientos de presunta infidelidad y desgaste emocional

Otro de los puntos mencionados apunta a una presunta infidelidad por parte de Otto Padrón. De acuerdo con los testimonios, esta acusación habría sido confirmada dentro del ámbito privado cuando él habría reconocido mantener una relación paralela desde hacía dos años. Esta situación, según las fuentes, marcó un punto de quiebre definitivo para la actriz.

El testimonio describe que la revelación habría ocurrido el 11 de septiembre, fecha del cumpleaños de Angélica Vale, lo que habría intensificado el impacto emocional.

Asimismo, algunas fuentes señalan que Angélica Vale habría enfrentado episodios de descalificación en su vida cotidiana. Según estas versiones, Padrón realizaba comentarios ofensivos sobre la apariencia física de la actriz, lo que habría afectado el ambiente familiar.

Nuevamente, estas afirmaciones forman parte de los testimonios citados y no han sido corroboradas por la actriz.

También se menciona que el presunto estilo de vida de Otto Padrón habría sido financiado parcialmente con recursos provenientes del trabajo de Angélica Vale. Él habría mantenido otras relaciones utilizando dinero de la actriz, una acusación que no ha sido confirmada.

Señalamientos de conflictos familiares y presunto maltrato hacia Angélica María

Respecto a la convivencia entre Otto Padrón y Angélica María, la revista indicó que el productor habría tenido comportamientos groseros con su suegra y que en varias ocasiones habría respondido con palabras altisonantes.

Otra de las versiones sostiene que mientras la actriz realizaba giras de trabajo, Padrón habría descuidado responsabilidades familiares, como recoger a sus hijos del colegio.

En medio de estas tensiones, los señalamientos apuntan a que Angélica Vale habría experimentado episodios de tristeza y agotamiento emocional. Según las versiones, la actriz enfrentó momentos de ansiedad que afectaron su bienestar, aunque logró mantenerse firme para continuar con sus compromisos profesionales.

A pesar de la complejidad descrita en estas narraciones, todas coinciden en que Angélica María habría sido un pilar fundamental para su hija, acompañándola en los momentos de mayor dificultad y ofreciéndole orientación ante los desafíos personales y familiares.

Historia de la relación: del flechazo al distanciamiento público

La historia entre Angélica Vale y Otto Padrón inició en 2007, cuando coincidieron durante un evento de Univisión en Nueva York. Años más tarde, en 2009, surgió un acercamiento más profundo durante una transmisión especial de Año Nuevo desde Times Square, donde, según se ha documentado públicamente, comenzó una relación sentimental.

En noviembre de 2010, la pareja anunció su compromiso en un evento romántico celebrado en Miami. Otto Padrón sorprendió a la actriz con un anillo y un mariachi que interpretó la marcha nupcial. La boda civil se celebró el 12 de febrero de 2011 en Miami, y posteriormente realizaron una ceremonia religiosa en el Colegio de las Vizcaínas, en la Ciudad de México.

En 2012 dieron la bienvenida a su primer hijo y dos años más tarde recibieron a su segunda hija. Con diez años de diferencia entre ellos, la pareja sostuvo una relación que se mantuvo pública debido a la relevancia mediática de ambos.

Después de más de una década juntos, en 2025 se anunció la separación. De acuerdo con documentos divulgados, Otto Padrón habría sido quien presentó formalmente la solicitud de divorcio en septiembre, argumentando diferencias irreconciliables.

¿Quién es Otto Padrón? Trayectoria profesional y controversia pública

Otto Padrón nació en Cuba en 1965 y emigró a Miami durante su infancia. Su carrera incluye una trayectoria militar de casi 40 años, alcanzando el rango de coronel en el ejército de Estados Unidos. Participó en numerosas operaciones internacionales y mantuvo un perfil disciplinado en el ámbito castrense.

A nivel profesional, Padrón fue productor ejecutivo en Telemundo y posteriormente ocupó cargos directivos en Univisión, donde se desempeñó como responsable de Programación y Promociones. En 2009 dejó temporalmente la televisión y más tarde fundó la empresa creativa OTV Creative, con la cual colaboró con diferentes marcas.

Las versiones difundidas señalan que desde 2013 dejó de trabajar de manera continua, lo que habría generado tensiones en su vida familiar.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR