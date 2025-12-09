FMF confirma que Rafa Márquez será el DT de la Selección Mexicana al terminar el Mundial 2026

Después de la era de Javier Aguirre, terminando la Copa del Mundo 2026, está asegurado el lugar del exfutbolista mexicano como el máximo estratega del conjunto

Los rumores indican que si los primeros partidos de 2026 no son ganados por Javier Aguirre, le pedirán dejar el puesto para sumar a la dirección técnica de la Selección Nacional de México a Antonio Mohamed, El Turco, quien actualmente dirige al conjunto de los Diablos Rojos de Toluca.

Sin embargo, informó Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, dijo en conferencia de prensa que Rafael Márquez será el Director Técnico de la Selección Azteca tras concluir la Copa Mundial de la FIFA 2026, tal como lo estipula su contrato.

«En el contrato, termina su empleo como asistente de Javier Aguirre después del Mundial, y se integra como el principal entrenador de la Selección. He tenido pláticas y reuniones para explorar su cuerpo técnico, con quién va a trabajar. Es un plan que ya está en marcha, él ha observado mucho, estuvo observando jugadores, tuvo mucha actividad para sus primeras convocatorias. Esperamos cumplirlo porque así está plasmado y planeado en el contrato».

¿Quién será el Director Técnico de México en el Mundial 2026?

Esto deja el panorama claro para la Selección Mexicana en el siguiente año, mismo que es de gran importancia porque se trata del año mundialista que se jugará, en parte, dentro de México. Javier Aguirre seguirá en el puesto hasta jugar la Copa, para que Rafa tome el mando inmediatamente después.

Por otra parte, el Toluca no dejará ir al Turco todavía, se trata del técnico que los llevó a un campeonato después de 15 años, además de tenerlos en una final más, donde están buscando quedarse con el bicampeonato definitivo de la liga, antes de tener que ceder jugadores al Mundial.

Déjense de chismes baratos. Rafa Márquez será el entrenador de la Selección Mexicana para el proceso rumbo a 2030 La Federación ya analiza quiénes estarán en su cuerpo técnico pic.twitter.com/Sf0fwPqGvP — Enrique Mtz Villar (@enrique_mtzv) December 9, 2025

¿Quién es Rafa Márquez?

Rafael Márquez Álvarez, también apodado El Kaiser dentro del campo, es un exfutbolista y ahora entrenador mexicano, considerado uno de los mejores futbolistas de México. Nació en Zamora, Michoacán e inició su carrera profesional como defensa en el Atlas de Guadalajara, donde debutó en 1996.

Rafa tuvo un exitoso saltó a Europa, jugando con el AS Mónaco y, sobre todo, con el FC Barcelona desde el año 2003 y hasta el año 2010, donde fue una figura clave en la época de Pep Guardiola, ganó múltiples títulos, incluyendo dos Ligas de Campeones de la UEFA, cuatro Ligas españolas y un Mundial de Clubes.

A nivel internacional, es una leyenda de la Selección Mexicana, siendo el tercer jugador con más representaciones, un total de 148 partido y ostentando el récord compartido de haber disputado cinco ediciones de la Copa Mundial de la FIFA (2002, 2006, 2010, 2014, 2018), todas ellas como capitán. También fue campeón de la Copa Confederaciones 1999 y de la Copa Oro en dos ocasiones.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO