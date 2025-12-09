Imposible pagar deuda de agua a EEUU: SRH

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Ante la presión de Estados Unidos para que México cubra el adeudo del Tratado de Aguas de 1944 con volúmenes almacenados en presas estatales, el subsecretario de Infraestructura Hidroagrícola de Tamaulipas, Américo Rendón Dueñez, informó para Expreso que la prioridad absoluta del país es asegurar el abasto urbano de los municipios fronterizos, no entregar agua a un convenio internacional que hoy es imposible cumplir.

El funcionario explicó que México cerró el ciclo 36 del tratado (el pasado 24 de octubre) con un adeudo de 1,115.9 millones de metros cúbicos, pero las presas internacionales, únicas consideradas en el acuerdo, se encuentran en mínimos históricos:

• Falcón: 40 Mm³ (3%)

• La Amistad: 179 Mm³ (10.3%)

• Total de agua mexicana disponible en estos embalses: 204.6 Mm³ (según el último reporte emitido por la CONAGUA).

Y por las cifras anteriores, Rendón Dueñez expuso que actualmente es imposible pagarle a Estados Unidos, pues el agua almacenada, no alcanza hoy día ni siquiera para abastecer todo el 2026 a los municipios fronterizos de la Entidad.

«Agua mexicana tenemos 204.6 millones, y solo para uso público urbano de la frontera se necesitan alrededor de 350 millones. No nos alcanza ni para atender a nuestra gente.”

▶️Estados Unidos presiona por usar presas estatales

Con las presas del tratado prácticamente vacías, autoridades estadounidenses están presionando para que México utilice aguas estatales, es decir, volúmenes almacenados en presas que no están contempladas en el acuerdo de 1944.

Entre estas presas se encuentran:

• El Cuchillo, en Nuevo León qué cuenta actualmente con 915.3 Mm³ equivalente al 81.5% de su capacidad total.

• Marte R. Gómez, en Tamaulipas, que cuenta con 698.6 Mm³ y se traduce a un 89.4% de su capacidad máxima.

Así también: La Boquilla, de Chihuahua, con 1,000 Mm³.

A todas estas, dijo el funcionario estatal “los gringos le están echando el ojo a la Marte, al Cuchillo y a La Boquilla, pero esas presas no están en el tratado.”

Pero Rendón, aclaró que esos volúmenes ya están destinados a cubrir necesidades regionales y no hay manera de que se extraiga gota alguna sin que los beneficiarios se queden sin hacer nada.

En números, explicó lo siguiente:

• La Marte R. Gómez requiere 550 Mm³ para garantizar el ciclo agrícola 25–26 del Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan, por lo que sus beneficiarios no dejarán sustraer nada de dicho embalse, pues comprometerian sus siembras de sorgo, maíz, frijol y hortalizas.

Así también Nuevo León defiende estrictamente El Cuchillo, vital para el abastecimiento de los regios (Monterrey).

Y eso quedó registrado en el 2023, cuando defendieron su poca agua del tratado de 1996 que sostiene que cada año (en el mes de noviembre) se debe trasvasar el excedente de agua a la presa Marte R. Gómez de Tamaulipas.

Así también, La Boquilla que esta si esta dentro del tratado de 1944), sostiene al principal distrito agrícola de Chihuahua y sus productores no habrán de entregarla fácilmente.

“No podemos quitarle agua a nuestra gente para pagar un adeudo. La prioridad es el consumo humano.”

▶️Garantizar a la población antes que cumplir el tratado

El subsecretario insistió en que la indicación nacional es clara: el agua disponible debe usarse para abastecer a los habitantes de los municipios fronterizos, muchos de los cuales ya enfrentan restricciones por la sequía prolongada.

“No es falta de voluntad. Simplemente no tenemos el volumen necesario. Y lo que sí tenemos se va a usar para la población.”

“La prioridad es la gente. No vamos a comprometer el agua de las familias para pagar un tratado que hoy no se puede cumplir.”

Por Antonio H. Mandujano