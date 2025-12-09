Investigan a policías por organizar fiesta

Investigan a elementos de la Guardia Estatal, de la base de Burgos, quienes presuntamente partiparon en una fiesta e ingerieron bebidas alcoholicas. De ser cierto, se aplicarían sanciones, advierte SSP

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, investiga a elementos de la Guardia Estatal de la base operativa de Burgos, que organizaron una fiesta, confirmó el Secretario de Seguridad Pública.

”Ya está Asuntos Internos, viendo este asunto para ver si hay culpabilidad de qué hayan estado ingiriendo bebidas embriagantes, eso lo determinará la investigación que ahorita todavía están desarrollado”, dijo el General Carlos Arturo Pancardo Escudero.

El mando policial explicó que será una vez que se tenga los informes de la indagatoria que se lleve a cabo, como se determine si existe algún tipo de sanción ante una situación que aseguró nunca de había presentado.

“No tengo conocimiento de algo semejante, pero si hubo que infringieron la disciplina con todo lo que nos marcan las leyes y reglamentos, se va a proceder”.

De acuerdo con los reportes, en la madrugada de este lunes en el hotel donde se hospedan los efectivos de Seguridad Pública se llevó a cabo una reunión que se prolongó durante varias horas.

Tras el reporte de la música, personal de supervisión acudió al lugar y la detención de los involucrados, en tanto se lleva a cabo una investigación para determinar si existió una indisciplina de los más de 24 elementos estatales.

Por. Perla Reséndez

EXPRESO-LA RAZON