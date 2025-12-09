Investigan el hallazgo de cinco cuerpos en la autopista #Mazatlán-#Durango

Cinco cuerpos envueltos en plastico fueron abandonados justo a un costado de la autopista Mazatlán-Durango, en Sinaloa

CONCORDIA, SINALOA.- Cinco cadáveres fueron abandonados a la orilla de la autopista Mazatlán-Durango, justo a la altura del municipio de Concordia, en Sinaloa.

El hallazgo fue realizado por elementos de la Guardia Nacional el 8 de diciembre de 2025 en el kilómetro 200+700 de la citada autopista, donde observaron varios cuerpos tirados junto al acotamiento.

Medios locales detallaron que los cuerpos fueron encontrados envueltos en plástico, siendo localizados en el carril que va de norte a sur.

El hecho generó una fuerte movilización por parte de fuerzas federales y estatales, quienes acordonaron la zona. Peritos llevaron a cabo el levantamiento de los cuerpos, los cuales tenían huellas de violencia.

Hasta el momento, ninguna autoridad de Sinaloa ha informado de personas detenidas por estos cinco asesinatos.

Tampoco se han dado a conocer las identidades de las cinco víctimas, cuyos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para llevar a cabo las necropsias correspondientes.

Sinaloa vive una ola de violencia desde inicios de septiembre de 2024, debido a la pugna entre las organizaciones criminales Los Chapitos y Los Mayos, derivado de las detención en un aeropuerto de Nuevo México, Estados Unidos, de los narcotraficantes Ismael Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, ocurridas el 25 de julio del año pasado.

Con información de López-Dóriga Digital