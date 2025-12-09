Lalo Manzano Jr. revela qué sucederá con los restos de ‘El Polivoz’

En una emotiva despedida realizada su hijo, Lalo Manzano Jr., dio a conocer lo que pasará con los restos del comediante.

El fallecimiento de Eduardo Manzano, conocido cariñosamente como “El Polivoz”, ocurrió el pasado 4 de diciembre a los 87 años de edad, a causa de un paro respiratorio. La noticia sacudió a mundo del espectáculo en México entero.

La despedida se llevó a cabo en una funeraria ubicada en la calle General Prim, en la Ciudad de México, donde familiares, amigos y parte del elenco de la serie Una Familia de Diez se reunieron para darle el último adiós. El ambiente estuvo marcado por el llanto, los abrazos solidarios, los recuerdos compartidos y, sobre todo, por el profundo cariño que el público y sus compañeros le profesaron al comediante.

Entre los asistentes destacaron figuras como Jorge Ortiz de Pinedo, creador y productor de la exitosa serie donde Eduardo Manzano brilló en los últimos años de su carrera, así como Mariana Botas y otros integrantes del elenco, quienes no ocultaron su tristeza ante la pérdida del veterano actor.

El conmovedor homenaje a Eduardo Manzano en su velorio

Uno de los detalles más comentados de la ceremonia fue el féretro de Eduardo Manzano, que se encontraba rodeado de múltiples arreglos florales. Sin embargo, hubo uno que sobresalió por su originalidad y profundo significado con una corona elaborada con hojas de tamal.

Este emotivo homenaje fue enviado por Zully Keith, quien interpretó a “Renata” en Una Familia de Diez, como un guiño directo al entrañable personaje de “Don Arnoldo López”, famoso por su afición a los tamales dentro de la serie. El gesto arrancó sonrisas entre la tristeza y recordó la capacidad de Eduardo Manzano para dejar huella incluso en los pequeños detalles.

La corona no solo simbolizaba el cariño de sus compañeros de trabajo, sino también la manera en que el actor logró conectar con el público a través de personajes sencillos pero entrañables.

Jorge Ortiz de Pinedo dedica emotivas palabras

Durante la ceremonia, Jorge Ortiz de Pinedo tomó la palabra para despedirse de su amigo, ofreciendo uno de los mensajes más emotivos del día. Con la voz entrecortada, recordó la energía y el talento de Eduardo Manzano dentro de los foros de grabación:

Lalo era un maestro en hacernos reír, en cómo hacernos gozar, cuando llegaba al foro no teníamos que prender la luz para que estuviera iluminado. Entonces que sea muy feliz a donde va. Gracias Lalito, tu familia de Diez.

Sus palabras fueron recibidas con aplausos y lágrimas, reflejando el impacto que Eduardo Manzano tuvo no solo en la televisión mexicana, sino también en la vida personal de quienes trabajaron a su lado.

¿Qué pasará con los restos del ‘Polivoz’?

Uno de los momentos más significativos tras la muerte del actor fue cuando su hijo, Lalo Manzano Jr., confirmó públicamente lo que sucederá con los restos de su padre. A través de su cuenta de Facebook, compartió un mensaje lleno de amor, fe y consuelo, donde explicó que el cuerpo de Eduardo Manzano sería cremado y posteriormente colocado junto a los restos de sus propios padres.

Te extrañaremos, papito hermoso (…) Les comparto que el día de hoy familia hermosa, cremaremos el cuerpo de mi papito bello y posteriormente será postrado a lado de sus papitos (mis abuelitos). Aquí es donde entiendo que el cuerpo ya le quedaba chico y ahora se expande entre nosotros haciendo su recuerdo inmortal.

Con estas palabras, Lalo Jr. dejó claro que se trataba de un deseo profundamente familiar: mantener unidos a sus seres queridos incluso después de la muerte. El gesto simboliza no solo respeto por la memoria del actor, sino también el profundo arraigo a los valores familiares que Eduardo Manzano siempre promovió.

Hijo de Lalo Manzano comparte fotos inéditas del comediante

Fiel a su promesa de compartir más sobre la vida de su padre, Lalo Manzano Jr. publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos inéditas que muestran diversas etapas de la vida del comediante. Entre ellas, destacaron imágenes familiares, retratos de su infancia junto a sus hermanos y momentos íntimos alejados de los reflectores.

Una de las fotografías más conmovedoras fue la de sus padres en su juventud. Acompañando la imagen, Lalo Jr. escribió:

Les comparto esta imagen de mis papitos amados, los cuales seguro se reencontraron ya en el cielo y desde allá nos estarán cuidando con el mismo amor que nos inculcaron. Gracias Dios por haberme dado estos dos maravillosos padres que nos inculcaron los más bellos principios como estar para los demás, ser amorosos y respetar el pensar de nuestro prójimo.

En otra publicación, donde padre e hijo aparecen sonrientes, Lalo Jr. expresó el profundo dolor que atraviesa, pero también su agradecimiento eterno:

Solo puedo decir que gracias, gracias por todo lo que me entregaste sin esperar nada a cambio más que verme crecer, aprender y evolucionar. Te amo y amaré por siempre de la misma manera que tú lo hiciste conmigo, sin esperar nada a cambio más que sentirme orgulloso de haberte tenido como padre.

Uno de los momentos más reveladores durante la ceremonia fue cuando Lalo Manzano Jr. compartió una reflexión íntima sobre cómo su padre deseaba ser recordado. De acuerdo con su testimonio, en vida Eduardo Manzano expresó que su anhelo era ser visto no solo como un comediante exitoso, sino como alguien que utilizó su talento para tocar corazones:

Él respondió que él quisiera ser recordado como una persona con talento, con el talento promedio de Dios, para así poder llegar al corazón de las personas y tocarlas con alegría y con gozo. Ser un instrumento de Dios.

Estas palabras resumen la esencia del actor, como un hombre que entendió la comedia como una herramienta para brindar felicidad, aliviar penas y unir a las personas.

Eduardo Manzano no solo fue El Polivoz, sino un pilar de la comedia nacional. Su carrera se extendió por décadas, conquistando al público a través del humor blanco, la picardía inteligente y personajes que hoy forman parte del imaginario colectivo.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR