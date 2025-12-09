Oficializan denuncia contra Cabeza de Vaca

Diputados locales y federales acudieron a la FGR para denunciar al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por una red de huachicoleo fiscal, delincuencia organizada y desvío de recursos

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Diputados locales y federales presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

El diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, Guadalupe Gómez Núñez, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Tamaulipas, y el diputado Humberto Prieto se presentaron en la Ciudad de México en la FGR.

Acusó que durante la pasada administración panista, se hizo “mucho ruido” por el presunto decomiso de 200,000 litros de huachicol en una sola ocasión, “después de allí ya no volvieron a confiscar ningún carro tanque”.

Apuntó que la denuncia acusa de su presunta participación en el operativo de huachicoloeo fiscal, incluyendo delitos de delincuencia organizada, extorsión y conductas vinculadas al manejo irregular de hidrocarburos.

«En el año 2020, en la administración del ex gobernador, se creó un ‘mini-SAT’, un Servicio de Administración Tributaria tamaulipeco, en el cual básicamente ponían puntos de revisión que estaban coordinados y operados por los GOPEs (Grupo de Operaciones Especiales), que eran el brazo armado o ‘policiaco’ del ex Gobernador, en donde básicamente extorsionaba a transportistas y hacían atribuciones que no le correspondían, como todo el material que venía según de manera ilegal, entraba a México, ellos lo confiscaron, cuando ustedes saben que no tienen esas atribuciones, para eso están las aduanas”.

Dijo que la denuncia también incluye otros casos como los señalamientos en dependencias como la Secretaría de Salud donde se señala desvíos por 343 millones de pesos.

Por su parte, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna dijo que Francisco García Cabeza de Vaca llegó a los cargos populares de manera ilegal, “presentó papeles que obran en el INE, donde dice que había renunciado a dicha nacionalidad (estadounidense).»

Aseguró que el ex mandatario busca evadir la justicia escondiéndose en ciudades de Estados Unidos, “nosotros lo que estamos exigiendo a la Fiscalía es que se solicite la extradición”.

Gómez Núñez explicó que durante la jornada que se llevó a cabo en Tamaulipas se logró recabar más de 100,000 firmas de ciudadanos que estarían de acuerdo con un exhorto para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, logre reactivar la orden de aprehensión en contra del ex gobernador tamaulipeco.

Este documentos con las firmas, fue entregado a la Ministra Lenia Batres Guadarrama, encargada del proyecto que definirá si se debe mantener vigente la orden de aprehensión contra el ex gobernador tamaulipeco.

A solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), el Pleno de la Corte atrajo el pasado 8 de octubre, el amparo en revisión 54/2024; luego que la jueza federal Adriana Yolanda Vega Marroquín, de Reynosa concediera en noviembre de 2023, el amparo para dejar sin efecto una orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Este proceso se originó el 4 de octubre de 2022, cuando un juez federal con sede en Almoloya de Juárez en el Estado de México, a solicitud de la FGR, obsequió una orden de aprehensión contra el ex mandatario tamaulipeco, acusado de diversos delitos, tras una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

