Prenden alerta por baja vacunación

Autoridades de salud hicieron un llamado a la población para vacunarse, luego que existe poca respuesta a inmunizarse contra COVID e Influeza, pese al repunte de enfermedades invernales

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El director general de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza Garza, emitió un llamado urgente a la población tamaulipeca para reforzar su protección invernal, luego de advertir que la vacunación contra COVID-19 registra una aceptación muy baja pese al repunte de enfermedades respiratorias en esta temporada.

El funcionario informó que, en lo que va de 2025, Tamaulipas acumula 62 casos de COVID-19 y cuatro defunciones, todas en personas adultas con comorbilidades como diabetes o hipertensión y sin esquema de vacunación.

Los fallecimientos se registraron en Reynosa, Altamira y Madero.

Sobre la respuesta ciudadana, De la Garza fue claro:

“COVID la gente no la está aceptando. Sentimos que no la está aceptando la población”, señaló, al advertir sobre exceso de confianza y temores infundados.

Aclaró que en Tamaulipas solo se aplican vacunas Pfizer y Moderna, consideradas de las más seguras a nivel mundial.

“La vacuna Patria no se aplicó en el estado porque no nos fue enviada; todos los biológicos llegan por parte de la Federación”, precisó.

Aunque no existe una meta oficial de dosis para esta temporada, garantizó abasto suficiente en los 12 distritos de Salud para el Bienestar.

A partir de hoy se instalarán cinco macro sitios de vacunación en zonas concurridas de Tampico, Madero, Ciudad Victoria, Reynosa y Matamoros, además de puntos adicionales en Nuevo Laredo.

En estos módulos se aplicarán vacunas contra influenza, neumococo y COVID-19 para toda la población a partir de los cinco años.

Subrayó que las tres pueden recibirse el mismo día sin riesgo, salvo molestias leves en el brazo.

La influenza también mantiene en alerta al sector salud: el estado registra 67 casos y seis defunciones, tres de ellas en personas no vacunadas.

El resto correspondía a pacientes con EPOC, diabetes o VIH.

“Por eso es importantísimo que la población acuda a vacunarse”, enfatizó.

Sobre la polémica por declaraciones recientes del IMSS, De la Garza aclaró que se trató de una mala interpretación:

“Lo que se quiso decir es que debemos cuidarnos y llevar estilos de vida saludables para reducir el riesgo de complicaciones”.

Pese al llamado, la respuesta ciudadana sigue siendo baja. “COVID continúa siendo una enfermedad que provoca mortalidad; por eso insistimos en la vacunación anual”, concluyó.

