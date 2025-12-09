Refuerzan vacunación masiva contra infecciones respiratorias

El director de la Jurisdicción Sanitaria Número 12 de Altamira, Carlos Arturo Juárez del Ángel, detalló que la campaña se centra en los grupos más susceptibles a las IRA

ALTAMIRA, TAM.- Ante el incremento de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), la Jurisdicción Sanitaria Número 12 de Altamira intensificará la aplicación de vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo. Como parte de esta estrategia, se realizará una jornada de vacunación masiva en la plaza principal de la ciudad.

Las autoridades buscan proteger a la población vulnerable antes de que la temporada invernal alcance su punto máximo.

El director de la Jurisdicción Sanitaria Número 12 de Altamira, Carlos Arturo Juárez del Ángel, detalló que la campaña se centra en los grupos más susceptibles a las IRA y destacó la logística planeada.

“Esta semana estaremos llevando una macro vacunación en la plaza principal de Altamira donde el IMSS ordinario, la Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar se vacunará de manera intensiva del 8 al 14 de diciembre para enfrentar los cambios de temperatura y la incidencia de las infecciones respiratorias agudas que se incrementan en esta época”.

El funcionario señaló que la meta de la jurisdicción es cubrir 34 mil dosis en total y hasta el momento, el avance reportado es del 37 por ciento, y la campaña se extenderá hasta marzo.

Juárez del Ángel aseguró que la respuesta de la población ha sido positiva, “llevamos un buen paso, la gente sí está acudiendo».

Las vacunas están dirigidas a niños menores de cinco años, personas mayores de 60 años y personas con algún tipo de comorbilidad o enfermedad agregada.

Sin embargo, Carlos Arturo Juárez del Ángel indicó que la ciudadanía puede solicitar la vacunación incluso si no forma parte de los llamados grupos vulnerables.

La aplicación de las dosis se realiza en los 25 centros de salud y en un módulo especial ubicado en la zona centro.

Oscar Figueroa

La Razón