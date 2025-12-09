Repartidor es derribado por auto de ruta

Personal de Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas acudió al sitio para atender al motociclista.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Golpes en distintas partes del cuerpo, sufrió un repartidor de aplicación tras ser impactado por un vehículo del transporte público en la colonia Otomí.

El encontronazo se registró la noche del lunes en la intersección de la avenida Cuauhtémoc con la calle Humboldt en Tampico.

Una Italika de varios colores y un Nissan March de la ruta Tampico-Universidad protagonizaron el percance.

La primera unidad transitaba por la calle Humboldt mientras que la otra lo hacía por la avenida.

Aparentemente, el operador del vehículo de dos ruedas no hizo el alto que le marcaba un señalamiento fijo por lo que al seguir su camino fue impactado por el carro de ruta que lo proyectó contra el pavimento.

Hasta ese sitio se trasladaron voluntarios a fin de brindar los primeros auxilios al motorista.

El hecho vial se reportó a la dirección de Tránsito para que intervinieran sus elementos.

Por. Benigno Solís/La Razón