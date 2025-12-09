Sacrifican a Luna, perrita Pitbull causante de la muerte de una bebé de un año en Victoria

El ataque ocurrió el lunes por la tarde en el patio de la casa de los abuelos de la menor

CIUDAD VICTORIA, TAM.- «Luna», la perrita pitbull de aproximadamente cuatro años de edad que atacó y causó muerte a una niña de un año de nacida, fue sacrificada este martes por decisión de las autoridades.

El procedimiento de eutanasia se realizó al mediodía a cargo del personal del departamento antirrábico de la Secretaría de Salud.

El ataque ocurrió el lunes por la tarde en el patio de la casa de los abuelos de la menor, ubicada en la calle Pamoranes, entre 21 de marzo y Hermenegildo Galeana de la colonia Revolución Verde.

La niña se encontraba acompañada por su madre y su abuela cuando, de pronto, el perro se lanzó sobre ella y la mordió en el cráneo, el cuello y las piernas.

Ambas mujeres pidieron auxilio a vecinos, quienes, armados con palos, lograron golpear al animal hasta que soltó a la bebé.

Debido a la cercanía del Hospital General, la niña fue trasladada de inmediato en un vehículo particular. Sin embargo, lamentablemente este martes falleció alrededor de la 1:00 horas.

Algunos vecinos, que hablaron bajo condición de anonimato, manifestaron su sorpresa por la agresión, ya que consideraban a la mascota como un animal dócil.

Por Alfredo Peña

Ciudad Victoria