SCJN advierte sobre perfiles falsos de ministros para cometer fraudes

SCJN alertó sobre perfiles falsos de ministros en redes sociales usados para fraudes con dinero y programas sociales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alertó a la población de la existencia de cuentas falsas en las redes sociales y aplicaciones de mensajería, con perfiles de algunos de los integrantes de su pleno, con el objetivo de cometer fraudes con depósitos de dinero o inscripción en programas sociales.

El órgano autónomo explicó que se ha detectado que desde esas cuentas se han enviado mensajes privados a los usuarios, en los que se les solicita que se inscriban a grupos de la plataforma WhatsApp.

Fraudes con depósitos y programas sociales, el objetivo de los delincuentes

En esos mensajes se ofrecen depósitos o transferencias, o se solicitan datos personales para inscribirlos en programas sociales, a cambio del depósito de una cantidad de dinero en una cuenta.

A través de un comunicado, el Máximo Tribunal rechazó que las ministras o ministros que integran el Pleno hayan usado su imagen para solicitar dinero ni gestionar apoyos sociales, mediante redes sociales o servicios de mensajería.

Llamado institucional a la ciudadanía para prevenir engaños digitales

Ante esta situación y para prevenir posibles fraudes, la Dirección de Comunicación Social de la SCJN publicó las ligas de las cuentas oficiales y personales de los integrantes del pleno, las que se pueden consultar en el sitio oficial del Máximo Tribunal.

Se publicaron las ligas de las redes sociales del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, y de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y María Estela Ríos González; con la precisión de que la ministra Sara Irene Herrerías Guerra no hace uso de estos servicios.

También se publican las cuentas de los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía y Arístides Rodrigo Guerrero García, sobre el ministro Irving Espinosa Betanzo, no se publican sus ligas, pero sí tiene cuentas en X y Facebook.

El órgano autónomo tampoco informó si se ha presentado una denuncia formal, ante alguna fiscalía o área de Policía Cibernética, por los intentos de fraude detectados.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR