Suspenderían clases si baja la temperatura a cinco grados: SET

Se impartirán clases de forma normal, este invierno salvo descensos graves

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, confirmó que las clases continuarán con normalidad durante la temporada invernal.

Sin embargo, cuando la temperatura descienda por debajo de los 5 grados, los padres podrán decidir si envían o no a sus hijos a la escuela. Además, todas las actividades al aire libre quedarán suspendidas cuando representen un riesgo para la salud.

Hasta ahora, el registro más bajo ha sido de 7 grados en la frontera, por lo que no se han requerido suspensiones generales.

El periodo vacacional se llevará a cabo del 19 de diciembre al 7 de enero, mientras las escuelas cierran la primera etapa del programa de aprendizajes fundamentales.

Valdez García destacó que Tamaulipas obtuvo un reconocimiento de la UNESCO al ubicarse entre los tres estados del país con mayor avance en lectoescritura en alumnos de primero a tercer grado de primaria.

El galardón fue entregado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

En materia de personal docente, aseguró que el sistema opera con estabilidad, aunque actualmente existen 17 grupos atendidos por maestros interinos debido a procesos administrativos derivados de jubilaciones, corrimientos y cambios, los cuales pueden tardar hasta un mes en completarse. La mesa de atención rápida sesiona diariamente para agilizar estos movimientos.

El titular de Educación anunció además una expansión sin precedentes en infraestructura educativa, tras gestiones realizadas con el secretario nacional Mario Delgado.

Entre los nuevos proyectos se encuentran una preparatoria y una universidad en Tampico —esta última bajo el modelo Rosario Castellanos, con capacidad inicial para 400 alumnos—, así como un nuevo COBAT para Reynosa, además de otros planteles de media superior que se encuentran en gestión.

Sobre los cambios derivados de situaciones de inseguridad, Valdez García informó que existen tres casos activos en Matamoros, Río Bravo y la zona de Reynosa.

En la frontera también se han emitido 23 nombramientos interinos por diversos motivos, incluyendo docentes que se trasladaron a trabajar a Estados Unidos, aunque no existe un registro exacto de esta cifra.

Finalmente, adelantó que esta semana visitará la escuela Martin Luther King, donde los maestros solicitaron ajustes, con el fin de evitar vacancias y redistribuir de manera más eficiente al personal docente en todo el estado.

Por. Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN