Tampico limita a 20 permisos temporales para ambulantes en el Centro durante diciembre

Santamaría Góngora señaló que la medida responde a los acuerdos entre el municipio y la Cámara Nacional de Comercio de Tampico.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Para evitar el desorden y garantizar la seguridad en la zona centro, el Ayuntamiento de Tampico autorizó únicamente 20 permisos temporales para la instalación de vendedores ambulantes de ropa, bisutería y repostería durante la temporada decembrina, informó la secretaría de Finanzas, Silvia Santamaría Góngora.

“20 permisos temporales… del 15 de diciembre al último día del mes, unos aquí en la Carranza de ambas aceras de la Catedral y seis más en diferentes puntos… sin aglomerarse”

La funcionaria explicó que inspectores de Vía Pública tienen la instrucción de impedir la instalación de comerciantes informales sin licencia vigente, lo que derivó en la molestia de una familia integrada por 19 personas que exigía un permiso por individuo.

“Son como 20 personas pero es como una familia. Entonces se les explicó que se va a otorgar un permiso por familia, máximo dos; no puedo darle 18 permisos a una sola familia… estamos abiertos a seguir negociando… no podemos romper la Ley ni los lineamientos… Si tenemos que llegar al uso de vía pública para retirarlos… no tenían permiso, iban a retirarlos… el recorrido se va a hacer… Se les va a retirar el mobiliario para que no puedan ponerlo otra vez, y si hay reincidencia retirar»

“Vino CANACO, pidieron el apoyo. Para el municipio tanto el negocio formal como el informal… ambos tienen derecho bajo el régimen de la legalidad y el orden de la ciudad”

También dijo que no habrá autorización para la venta de pirotecnia y, en caso de detectarse, se pedirá el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“No va a haber cero permisos de pirotecnia… Va a haber operativo de SEDENA exactamente»

La secretaria de Finanzas explicó que el costo de cada permiso depende del giro y los metros asignados. La distribución de espacios se realizó mediante sorteo para evitar preferencias.

“Se hizo a través de un sorteo… punto 1, punto 2, punto 3, punto 4… fue transparente, legal, parejo”

Entre los requisitos están contar con permiso regular, pagos al corriente y no tener antecedentes de invasión de espacios; quienes reincidan en el desorden quedarán fuera.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón