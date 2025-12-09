Tras 31 años, Bomberos de Altamira estrenará camión

El nuevo camión tiene como propósito atender desde accidentes vehiculares con tripulantes prensados hasta incendios de alta complejidad.

ALTAMIRA, TAM.- Luego de 31 años, el cuerpo de Bomberos Municipales de Altamira estrenará un camión nuevo para atender emergencias. La unidad tiene un valor superior a los 12 millones de pesos y es considerada el vehículo mejor equipado del sur de Tamaulipas.

Esta nueva adquisición permitirá a los bomberos responder de forma más eficaz a todo tipo de incidentes, desde accidentes vehiculares hasta incendios de gran magnitud.

El comandante de Bomberos Altamira, José Torres, señaló que el nuevo camión tiene como propósito atender desde accidentes vehiculares con tripulantes prensados hasta incendios de alta complejidad.

“Es una donación por parte de Pemex, una gestión de nuestro presidente municipal… trae toda la tecnología, tenemos un tanque de 6 mil litros de agua, 300 de espuma, traemos todas las herramientas necesarias, tenemos el equipo de extracción, herramientas manuales, colchones neumáticos, luces que pueden alumbrar medio estadio, traemos mangueras de 6 salidas para trabajar arriba de 300 metros”.

El comandante manifestó que en más de 30 años, esta es la primera ocasión en que Bomberos Altamira recibe una unidad nueva, pues era común que a la base llegaran vehículos de segundo uso o en condiciones poco adecuadas para la atención de emergencias.

José Torres afirmó que esta importante donación se suma a la reconstrucción del cuartel y que estará listo a finales de enero del 2026.

El personal de Bomberos Municipales recibirá capacitación el próximo 15 de diciembre para poder operar el camión de manera correcta, mientras tanto estará exhibido en la explanada de la Presidencia Municipal.

Por Oscar Figueroa

La Razón