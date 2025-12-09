VIDEO: Ángela Aguilar provoca nueva ola de hate en su contra

Ángela Aguilar expresó su interés en explorar la actuación, compartió detalles de su vida con Christian Nodal y enfrentó críticas en redes tras sus declaraciones.

Ángela Aguilar, una de las artistas jóvenes más influyentes del regional mexicano, sorprendió recientemente al hablar de un sueño que le gustaría cumplir más adelante en su trayectoria profesional. Aunque su vida ha estado ligada por completo a la música, la cantante confesó que siente una creciente fascinación por la actuación y que no descarta probar suerte en ese ámbito.

Durante una entrevista, Ángela explicó que siempre le ha llamado la atención la capacidad de los actores para transmitir emociones profundas. Señaló que, aunque su fuerte ha sido el canto, también disfruta mucho explorar la parte visual de sus proyectos, ya que en cada videoclip encuentra una oportunidad para interpretar historias y conectar con el público desde otro ángulo.

La artista comentó entre risas que, aunque admira enormemente el trabajo de los actores, considera que interpretar una canción también implica actuar, pues necesita sentir y proyectar cada emoción que transmite con su voz. Sin embargo, dejó claro que le encantaría aprender más y, si surgiera la oportunidad adecuada, estaría dispuesta a probar suerte frente a las cámaras.

«Me encantaría, aunque no sé cómo le hacen los actores para meterse tanto en un personaje. Siento que interpretar canciones es como actuar un poco, porque tienes que sentir lo que cantas. Pero definitivamente es un mundo que me gustaría explorar», expresó la cantante.

Agregó además: «Dramática sí soy, así que quizá algún día pueda hacer algo por ese camino».

¿Ya tiene novela?

Por ahora, Ángela no tiene ningún proyecto relacionado con la actuación, pero tampoco cierra la puerta a que más adelante forme parte de alguna producción.

En la misma conversación, la intérprete habló sobre su vida personal y mencionó que ha pasado ya un año junto a su esposo, Christian Nodal. A pesar de los ataques y comentarios negativos que han enfrentado, aseguró que espera seguir compartiendo muchos años más a su lado.

Tras publicarse la entrevista, las redes sociales volvieron a encenderse. Varios internautas reaccionaron a sus declaraciones, algunos para apoyarla y otros para criticarla, como ha ocurrido frecuentemente en los últimos meses.

Entre los comentarios se podían leer opiniones como:

«Canciones nuevas de Rocío Dúrcal y Selena».

«Su forma de hablar tan educada y humilde».

«A partir de hoy se acaba el hate para ti».

«Vengo por los comentarios y no decepcionaron».

A pesar de las críticas, Ángela Aguilar continúa firme en seguir creciendo tanto en lo musical como en cualquier otra área artística que quiera explorar en el futuro.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR