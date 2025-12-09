VIDEO: Captan enorme oso en las calles de Monterrey

“¿Salió a hacer ejercicio o a visitar a los vecinos?”, opinó un usuario a la publicación del video.

Un nuevo avistamiento de oso fue registrado este fin de semana en la zona sur de Monterrey, donde vecinos de Lomas Mederos, ubicada en la Carretera Nacional, captaron a un enorme ejemplar deambulando con total tranquilidad entre las calles de la colonia. El video, difundido en redes sociales, reavivó el debate sobre la presencia cada vez más frecuente de fauna silvestre en zonas urbanas cercanas al Cerro de la Silla y al corredor ecológico del río La Silla.

En la grabación, que se volvió viral en Instagram, un usuario comenta:

En sus terrenos, colonia Lomas Mederos, al sur de Monterrey, a un enorme oso ‘se le respeta’”.

Otro vecino escribió:

“Un enorme oso u osa pasea en pleno domingo por la mañana, en las calles de la colonia Lomas Mederos, ubicada en la Carretera Nacional”, destacando que la presencia del animal ya no sorprende a los habitantes.

La publicación agrega humor…

¿Salió a hacer ejercicio o a visitar a los vecinos?”

Otro usuario, aparentemente habitual testigo del oso, añadió:

Ya sabe que martes, jueves y sábado sacamos la basura y viene a darse el rol a ver qué encuentra jeje todos lo respetamos y queremos mucho”.

Vecinos reportan múltiples avistamientos

La cuenta local Posta compartió otro video acompañado del texto:

¡Un visitante inesperado en Mederos!”, en el que precisó que “vecinos captaron a un oso caminando tranquilamente por la colonia Mederos en Monterrey”.

Este no ha sido el único encuentro reciente. Durante la última semana de noviembre, elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron un reporte relacionado con la presencia de un oso en la colonia Campestre Mederos, también en Monterrey.

El hecho ocurrió entre las 22:13 y las 23:08 horas, en el cruce de Capitán Montemayor, zona ubicada a los alrededores del Cerro de la Silla y cercana al cauce del río La Silla, uno de los corredores naturales donde la fauna silvestre se desplaza con frecuencia.

Conducción del oso hacia su hábitat natural

Según Protección Civil, al llegar al sitio los elementos localizaron al ejemplar tumbando contenedores de basura sobre la vialidad. Ante esto, se aplicaron acciones preventivas para conducir al oso hacia la zona natural del río La Silla, área que conecta directamente con la sierra y permite que los animales retornen sin riesgo.

El operativo se realizó de manera controlada, privilegiando que el oso se desplazara hacia espacios seguros y reduciendo cualquier posibilidad de interacción con los residentes del sector.

Los elementos informaron que este tipo de avistamientos son más comunes durante la noche debido a la cercanía de Mederos con áreas naturales protegidas donde la fauna mantiene actividad constante.

Piden no dejar basura expuesta y reportar avistamientos

Protección Civil reiteró las recomendaciones para evitar riesgos.

No dejar bolsas de basura o restos de comida al aire libre, ya que estos atraen a los osos.

Mantener la calma y evitar cualquier intento de acercamiento.

Reportar de inmediato nuevos avistamientos para activar protocolos de prevención.

Seguir las indicaciones de las dependencias ambientales que monitorean la presencia de fauna silvestre en Monterrey.

Los vecinos, por su parte, han adoptado una actitud de respeto hacia el animal, compartiendo incluso imágenes y comentarios que reflejan convivencia pacífica y conciencia ambiental. Como resume un usuario.

Ya es parte de la comunidad y todos lo/la respetan”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR