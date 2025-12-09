VIDEO: Creyó que había ligado en Tinder, pero era su esposa

La mujer se hizo pasar por una joven de nombre Bridget, quien su esposo habría conocido a través de esta aplicación para ligar

TikTok se ha convertido en una fuente para que miles de personas alrededor del mundo compartan videos de diferentes temas, pero uno de los más populares en los últimos meses tiene que ver con exponer infidelidades de parejas a través de metrajes que rápidamente se vuelven virales en dicha plataforma.

Aunque hay metrajes que sólo muestran mensajes comprometedores o imágenes a medias, existen muchos otros en donde las personas infieles son confrontadas directamente y grabadas para que usuarios de distintos rincones del globo sean testigos de una especie de venganza digital.

Si bien, estos clips han comenzado a abundar en dicha plataforma, hay uno es específico que está causando mucha controversia en la plataforma ya que muestra como una esposa formó una falsa identidad en la red social Tinder para sorprender a su esposo en el momento menos esperado.

Mujer sorprende a su esposo infiel al hacerse pasar por su cita en Tinder

La escena dura menos de un minuto, pero debido a su impacto logró recorrer miles de pantallas alrededor del mundo. El metraje comienza con una mujer mostrando su rostro acompañada del texto «sorprendiendo a mi esposo como su cita de Tinder», mientras abre la puerta de una casa para recibir al hombre que no tiene ni idea de lo que ocurre.

Pero lo más impresionante viene a continuación ya que al abrir la puerta, el hombre que estaba cometiendo la infidelidad queda perplejo al descubrir que su esposa se había infiltrado a dicha red social bajo el nombre de «Bridget», quien se había comunicado con él a través de la aplicación.

Como era de esperarse, el video que se viralizó muestra el instante exacto en el que él llega creyendo que conocerá a una mujer nueva y ella aparece en escena, tranquila, casi ceremoniosa. Lo saluda y sin perder tiempo pronuncia la frase que se volvió el corazón del escándalo: «¿Esperabas a Bridget? Yo soy tu cita de Tinder».

El hombre, visiblemente impactado, retrocede un paso, balbucea una respuesta confusa y, según se aprecia en el clip, intenta zafarse de la situación llamándola «loca», pero la mujer sólo suelta una risa amarga que termina por zanjar la conversación. Luego de este incómodo encuentro, el video termina repentinamente con una imagen del perfil de aquel hombre en Tinder.

El silencio posterior fue suficiente para que millones de usuarios interpretaran la magnitud del momento, por lo que el video acumuló miles de reacciones y comentarios en donde distintos usuarios dieron su opinión de los hechos; algunos de ellos señalaron la locura detrás del acto de abrir un perfl falso en Tinder, mientras que otros aplaudieron el valor de la mujer con comentarios tales como:

«‘estas loca’ LA AUDACIA»

«Ella sonríe pero su corazón está roto…Qué triste»

«Estás loca, NO, SOY BRIDGET»

«A los hombres casados ??les encanta Tinder»

«¿Una locura? ¡Nooooo! ¡Absolutamente genial!»

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO