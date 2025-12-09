VIDEO: Enorme ola mata a 4 turistas en una piscina natural en España

El alcalde de Santiago del Teide, Emiliano Navarro, señaló que los fallecidos eran turistas, entre ellos extranjeros.

Al menos cuatro personas fallecieron tras ser sorprendidas por un golpe de mar en una piscina natural de la costa de Los Gigantes, en el municipio tinerfeño de Santiago del Teide, según informaron las autoridades locales.

“El fallecimiento, este lunes 8 de diciembre, de una mujer que se encontraba hospitalizada, eleva a cuatro las personas [que] han perdido la vida al ser sorprendidas este domingo por un golpe de mar”, indicó el parte local.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), el 112, había confirmado inicialmente tres víctimas el domingo: “el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) confirmó el fallecimiento de un hombre de 35 años y de una mujer de 55 años, además de otro hombre cuya edad no ha trascendido”.

Entre los heridos se hallaba la mujer que falleció el día siguiente: “sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue rescatada por el servicio de salvamento en playas, que la trasladó al muelle donde personal del SUC logró revertir la parada mediante maniobras de reanimación avanzada y luego fue evacuada en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.”

En su parte del domingo, el 112 detalló tres fallecidos, una mujer reanimada y traslados sanitarios, con un amplio despliegue de medios terrestres, marítimos y aéreos. Diario de Avisos

El dispositivo de rescate incluyó “un helicóptero medicalizado, una ambulancia medicalizada, una ambulancia sanitarizada y dos ambulancias de soporte vital básico del SUC; un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES); Salvamento Marítimo; el servicio de salvamento en playas; bomberos de Tenerife y Guardia Civil”.

“El helicóptero de Salvamento Marítimo logró rescatar con vida a una persona y recuperó a uno de los fallecidos. A bordo de motos acuáticas, los socorristas de playas rescataron a la víctima en parada cardiorrespiratoria y recuperaron a otras dos personas ya fallecidas”, agregó el parte.

🇪🇸 | UNA OLA GIGIGANTE MATÓ A 4 TURISTAS EN CANARIAS, ESPAÑA: HABÍA ALERTA Y ENTRARON IGUAL. Una ola de varios metros arrasó el domingo la piscina natural del Charco de Isla Cangrejo, en el Acantilado de los Gigantes (Santiago del Teide, Tenerife): murieron cuatro personas… pic.twitter.com/vVUyaSSrvE — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 9, 2025

El alcalde de Santiago del Teide, Emiliano Navarro, señaló que los fallecidos eran turistas, entre ellos extranjeros, y atribuyó el siniestro al acceso a una zona balizada por mal estado del mar. “Los bañistas no respetaron el precinto que había puesto el Ayuntamiento por el mal estado del mar.

‘Se han saltado los precintos, en lo que llevamos todas las semanas trabajando la Policía Local y la Guardia Civil en este y otros puntos de la costa’”, aseguró. Añadió que los precintos “se reponen varias veces al día” y que hay casos en los que visitantes “insultan y llegan a agredir a los policías, porque no quieren salir”.

Las imágenes difundidas por servicios de emergencia mostraron helicópteros y motos acuáticas operando junto a la piscina natural, ubicada en una costa expuesta al oleaje del Atlántico. La Guardia Civil “ha asumido las diligencias oportunas para esclarecer lo ocurrido”.

Autoridades insulares habían advertido en jornadas previas de mar de fondo y fenómenos costeros que elevan el riesgo de golpes de mar en charcos y piscinas naturales; el 112 y Salvamento Marítimo recuerdan que estos enclaves, aunque parezcan abrigados, pueden verse súbitamente anegados por olas rebosantes.

Los charcos y piscinas naturales del litoral tinerfeño son puntos de atracción turística, pero también escenario de incidentes graves cuando coinciden mareas vivas, mar de fondo y vientos de componente norte. En enero pasado, otro episodio en la misma zona de Isla Cangrejo dejó un fallecido, lo que reactivó peticiones de mayor vigilancia y concienciación sobre los accesos en condiciones adversas.

La corporación local subrayó que la zona permanecía precintada por riesgo de oleaje. Navarro insistió en que el ayuntamiento reforzará la señalización y el control policial, pero reclamó también corresponsabilidad de visitantes y bañistas.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR