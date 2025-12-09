VIDEO: Mujeres se pelean en posada del trabajo y se arma la campal

Hasta el momento se desconoce la razón que ocasionó el alboroto en la posada que celebraba la empresa

Una fiesta navideña terminó de la peor forma luego de que dos mujeres se pelearan a puñetazos. Todo quedó registrado por uno de los presentes. En las imágenes se ve a las mujeres pelear con sus vestidos de gala en Guayaquil, Ecuador.

Por el momento no se ha aclarado cómo inició el desencuentro entre ambas. La grabación inicia con varias personas alrededor de la pelea sin intervenir, mientras ambas se golpean a puñetazos en la cara: una porta un vestido rojo y la otra, uno blanco.

Después de que tratan de golpearse con el puño cerrado en la cara, la mujer del vestido rojo toma a la otra del cabello y la somete, mientras que la del vestido blanco también agrede la cabellera de su contrincante. Como ambas tienen el cabello largo y suelto, caen al suelo.



Posada navideña de una empresa termina en pelea campal: video

Luego, se ve cómo la mujer de blanco le da varios puñetazos en la cara a la de rojo, y se escucha que alguien quiere intervenir para detener la pelea, pero alguien le grita: “No te metas, no te metas”.

Se ve cómo una de las asistentes a la fiesta sale y comienza a patear a una de las involucradas, y uno de los hombres la tira al suelo. Después interviene otro hombre y otra mujer para detener al hombre que agredió a la fémina que intentó detener la pelea. El sujeto se pone violento con ambos y les suelta un fuerte golpe.

Finalmente, se ve cómo la misma mujer de rojo se golpea con otra mujer (o fémina) que porta un vestido negro y habría estado observando la pelea previa. Mientras un hombre trata de separarlas, otra mujer le grita: “Deja que se peguen, deja que se peguen”.

Al final, se ve cómo la de blanco sigue golpeando a la mujer de rojo, mientras la otra mujer (o fémina) con el vestido negro se encuentra agachada, protegiéndose para no recibir ningún golpe.

