VIDEO: Paracaidista se desploma y se atora en un semáforo del Centro Histórico en CDMX

El hombre que apareció desde las alturas resultó ileso, luego de recibir apoyo por parte de peatones y policías capitalinos

El Centro Histórico de la Ciudad de México nuevamente fue escenario de un suceso insólito, luego de que un hombre en paracaídas se desplomara desde lo alto y quedara atorado en un semáforo situado en Balderas y Juárez, durante este martes 9 de diciembre.

Fue a través de cámaras del C5, que se captó el momento exacto de la caída del hombre de identidad desconocida, quien quedó suspendido en el aire, mientras su paracaídas se entrelazó en un semáforo en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Paracaidista fue auxiliado por peatones

Salvador Guerrero Chiprés, titular del C5 CDMX, aseguró que el hombre recibió apoyo y medidas preventivas por parte del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), elementos que a su vez inspeccionaron que no hubiera daños ni riesgos en la zona.

“El monitoreo del @C5_CDMX permitió identificar a un hombre que quedó atorado en un semáforo tras descender en paracaídas en Balderas y Juárez. Desde el C2 Centro Histórico dimos seguimiento preventivo y nos coordinamos con personal de @SSC_CDMX para verificar que no hubiera daños ni riesgos en la zona”, publicó el titular Salvador Guerrero Chiprés.

¿Quién es el paracaidista?

A través de las imágenes capturadas por la videovigilancia, se muestra el momento exacto en que el paracaidista está a punto de estrellarse contra el concreto, cuando la tela de las celdas se estanca en el semáforo, lo que impidió un grave accidente durante la mañana de este martes. Tras su aparición, dos peatones se aproximaron para apoyarlo a que se retirara del poste.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han confirmado el origen del accidentado, quien presuntamente resultó ileso tras la arriesgada maniobra, captada por cámaras de seguridad.

